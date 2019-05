Bajas y dudas en el Valencia Basket en su visita al Barcelona

Matt Thomas se ha convertido en el gran protagonista de la previa del encuentro que esta noche enfrentará al Valencia Basket y al Barça Lassa en el Palau Blaugrana. Y eso que no va a estar presente por debido a una lesión en el muslo derecho. El problema, sin embargo, va mucho más allá de que no pueda jugar esta noche o no lo hiciera la pasada jornada ante el Cafés Candelas Breogán.

Tanto que la alerta médica es máxima pues el escolta norteamericano podría no volver a jugar en lo que resta de temporada. En este sentido, la preocupación a día de hoy es enorme en la entidad taronja. «Matt Thomas está descartado para este partido. Los plazos y el plan no han ido bien y los servicios médicos han de tomar nuevas decisiones. Cuando se sepa se informará de los nuevos plazos», aseguró el propio Jaume Ponsarnau en la previa del choque ante el líder de la Liga Endesa. «Lo de Matt puede ser un problema serio, pero vamos a ver como acaba de definirse todo. No es una lesión grave pero sí que tiene una difícil recuperación y ha cogido el peor cauce. De momento lo que sé es que no puedo contar con él», insistió el preparador taronja.

El técnico se mostró pesimista respecto a la situación del de Illinois y explicó que la lesión tuvo lugar la pasada semana «por un golpe durante un entrenamiento que se produjo junto al cuadriceps». Además, desveló que «hubo un problema en la plastia, similar al de Guillem Vives, pero más grave. Tuvo un hematoma muy grande y no ha evolucionado según el proceso lógico. Por eso se van a replantear los plazos y veremos el nuevo diagnóstico», se lamentó el de Tàrrega, que también tendrá hoy la baja de Alberto Abalde y la duda el base francés Antoine Diot. «Con Antoine iba todo bien, pero después del ultimo entrenamiento ya no todo iba bien, aunque no está descartado», explicó Ponsarnau. En la parte positiva recupera a Sam Van Rossom, y podrá también disponer de los jóvenes Josep Puerto y Tomas Pavelka, que han viajado a Barcelona para afrontar el primero de los dos encuentros del equipo en menos de 44 horas.

Con la plaza para los playoffs y la posición entre los cinco primeros garantizadas ya matemáticamente, el Valencia Basket afronta el duelo con el objetivo de alargar una racha que ya es de cinco victorias seguidas en la Liga Endesa. Por ahí pasa la opción de asegurar la condición de cabeza de serie en cuartos de final. Algo que no va a ser fácil teniendo en cuenta que en estas últimas cuatro jornadas los valencianos se miden al Barça Lassa, Real Madrid y Kirolbet Baskonia. Los tres equipos españoles de Euroliga y a los que aún no ha conseguido vencer esta campaña. «El equipo tiene esta motivación. Es un trabajo de mentalidad de los jugadores y esto reconforta. El equipo es competitivo, ves que lo va a intentar. Ha trabajado esta semana para sacarse esa espina», apuntó Ponsarnau.

Por otra parte, y aunque el balance en las visitas recientes a la pista del Barça Lassa está bastante equilibrado, el Valencia Basket tratará de romper una dinámica que es de tres derrotas consecutivas en el feudo azulgrana. Algo a lo que podría ayudar la baja de Ante Tomic en el equipo de Svetislav Pesic por unas molestias musculares. La ausencia de su jugador más valorado restará potencial interior a un Barça que en su pista acumula un balance de 14 victorias y tan solo una derrota en la liga Endesa. La que le infringió el Kirolbet Baskonia por 72-84 tras su exigente playoff de la Euroliga ante el Anadolu Efes Estambul. Por cierto, esta noche se miden dos de los mejores equipos en el triple.