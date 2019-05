Otro fichaje de renombre para el nuevo proyecto de Valencia Basket

Otro fichaje para el nuevo proyecto del Valencia Basket Femenino. Según apuntan desde la televisión pública de Cataluña, la escolta internacional de Bescanó, Queralt Casas es uno de los fichajes estrella del Valencia Basket.

La misma semana en que se ha sabido que el conjunto taronja incorporaba el ex pívot del Uni, Julia Reisingerova, MVP de las finales contra Perfumerías, llega otra incorporación de renombre. Casas, de 26 años, ha jugado los últimos meses en el Sopron de Roberto Íñiguez (ex del Valencia Basket y Ciudad Ros Casares), consiguiendo la liga húngara y una histórica clasificación para la Final Four de la Euroliga.