Pendientes de la decisión de De Colo

Nando De Colo afronta a partir del viernes en Vitoria la Final Four de la Euroliga con su actual equipo, el CSKA Moscú. El base francés acaba contrato este verano y no tiene previsto continuar en el cuadro ruso. Su deseo es jugar en España aunque, según sus propias palabras, no tomará una decisión hasta que concluya la actual temporada. «Aún no he decidido mi futuro. Soy un profesional y prefiero pensar en lo que pasará ahora en los playoffs de la liga y la Final Four, y terminar la temporada en el CSKA. Después ya veremos qué puede pasar», comentó el pasado lunes a Efe.

Nando de Colo está casado con la valenciana Verónica Compañ, exjugadora del Ros Casares, Mann Filter Zaragoza, Sant Adrià o CB Valls entre otros, y es padre de dos niñas también valencianas –Lola y Alicia–. Esta última nacida a principios de esta semana. Si a todo esto le unimos la estrecha relación que guardan con la ciudad y el Valencia Basket –sólo es necesario echar un vistazo a sus redes sociales–,podría dar la engañosa impresión de que su regreso a la entidad taronja está ahora más cerca que nunca.

«Con la mano en el corazón claro que me gustaría volver a jugar algún día en el Valencia Basket. Por supuesto que pienso que en un futuro se puede dar la oportunidad de volver. Aquí fui muy feliz, fueron tres años muy especiales para mí, los primeros fuera de Francia, y aquí encontré a mi mujer así que eso también es muy importante», señalaba en una entrevista a SUPER hace poco más de un año cuando visitó por primera y única vez La Fonteta como rival.

«Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. El Valencia Basket es un club muy profesional, la ciudad es muy bonita pero no puedo pensar ahora mismo qué pasará más adelante. Quiero estar en un club que compita cada año para ganar títulos y eso es algo que el Valencia Basket viene haciendo desde hace años. Así que ya veremos», insistió en su día el jugador galo.

A este deseo incuestionable del jugador se suma también el hecho de que el Valencia Basket posee sus derechos deportivos en la ACB. Hasta ahí blanco y en botella...de no ser por una realidad económica ineludible en una operación de esta magnitud. Aquí sólo hay una lectura a día de hoy y es que la actual ficha de Nado De Colo es inasumible para el Valencia Basket.

Tanto es así que el francés debería pasar a cobrar una tercera parte de su salario actual para que desde La Fonteta pudieran tan siquiera plantearse acometer su contratación –aún teniendo en cuenta el aumento del presupuesto para la próxima temporada en Euroliga–. En este escenario, en España sólo el Real Madrid y el Barça Lassa tienen capacidad para seducir al actual director de juego del CSKA con una oferta y proyecto deportivo interesante. Ahí está también muy atento el Valencia Basket pues, al igual que sucedió en el caso de Víctor Claver, jugará sus cartas para obtener una compensación económica a cambio de los derechos del base. Salvo acuerdo previo, eso sí, antes deberá igualar la hipotética oferta de alguno de estos clubes para conseguirlo.

Por otra parte, tampoco hay que descartar un posible retorno a la NBA, donde ya jugó en San Antonio Spurs y Toronto Raptors. Allí apenas le resta medio curso para asegurarse la paga vitalicia a partir de los 62 años.