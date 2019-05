Louis Labeyrie, MVP de la jornada 34 de la Liga Endesa

Tras su mejor partido en la Liga Endesa, Louis Labeyrie se estrena como Jugador de la Jornada. El pívot del Valencia Basket lideró el triunfo taronja frente al KIROLBET Baskonia, con 23 puntos, 9 rebotes y 34 de valoración y logró su primera designación como jugador de la jornada desde que llegó al Valencia Basket.

El Valencia Basket ha cerrado la liga regular con triunfo frente al KIROLBET Baskonia, en un partido en el que el interior francés pudo mostrar su mejor versión.



El pívot francés, en su mejor partido de la temporada, cerró su actuación con 34 créditos de valoración, cifra que le permite estrenarse como Jugador de la Jornada.



Labeyrie ha establecido en este encuentro su mejor marca de anotación, al superar con creces el que hasta ahora era su tope (13 puntos). Frente al equipo vitoriano fueron 23 los puntos que logró, con 2 de 3 en triples (67%), 6 de 8 en canastas de dos puntos (75%) y 5 de 7 desde la línea de personal (71%).



Su aportación ofensiva la ha continuado repartiendo 2 asistencias que sirvieron para que Sam Van Rossom y Will Thomas convirtieran sendos triples.



Y bajo los tableros, el jugador galo consiguió hacerse con 9 capturas, mostrándose igual de efectivo tanto cuando éstas llegaban en defensa (4) como en ataque (5).



Esa intensidad mostrada quedó patente igualmente a la hora de evitar que sus rivales anotaran con facilidad. Así, colocó 2 tapones, uno sobre un lanzamiento de Tornike Shengelia y otro en un tiro de Darrun Hilliard.



Completó su estadística con 6 faltas recibidas, para acabar con los mencionados 34 créditos de valoración, cifra que le sirve para lograr su nuevo récord en la competición, superando los 23 que logró frente al MoraBanc Andorra en la Jornada 11.



Al término del encuentro y tras conocer esta designación, Louis Labeyrie aseguró sentirse "muy contento por la victoria. Queríamos conseguir un triunfo así en casa ante un rival de este nivel y nos hemos demostrado que estamos en un buen momento ahora que llega el Playoff". Además, el francés ha reconocido que, ahora, "queremos más".



En cuanto a su actuación, ha afirmado que "me he sentido muy bien durante todo el partido. He tratado de aportar energía en todo momento y mis compañeros me han sabido encontrar en buenas posiciones. Mi buen partido ha sido un reflejo y una consecuencia del buen partido de todo el equipo".