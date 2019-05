Nico Laprovittola daría su MVP a Bojan Dubljevic

Nico Laprovittola, elegido MVP de la Liga Endesa este pasado lunes, reconoció en el programa La Resistencia de Movistar + que en el Divina Seguros Joventut, su actual club, votaron como equipo para este galardón a Will Thomas, ala-pívot del Valencia Basket.

"Nosotros como equipo votamos a Will Thomas. Hizo una muy buena temporada", aseguró a David Broncano, para segundos más tarde admitir que el de Baltimore no era realmente su favorito.

"No era mi favorito. Mi favorito era Dubljevic, pero me convenía votar a Will Thomas", indicó con total sinceridad. Acto seguido Broncano bromeó con la idea de enviarle un tweet desde el programa a Bojan Dublevic en el que pusiera "casi". Algo a lo que el base argentino se negó entre risas.

Se da la circunstancia que Laprovittola,como ya avanzó hace días SUPER, podría ser compañero tanto de Dubljevic como de Will Thomas la próxima temporada en el Valencia Basket.