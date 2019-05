El Trofeo al Esfuerzo del Valencia Basket tiene nuevo dueño

Sam Van Rossom ha sido el ganador final de la octava edición del Trofeo al Esfuerzo en categoría masculina. Un reconocimiento que otorga la afición del Valencia Basket votando durante la fase regular después de cada partido.





?? #TrofeoAlEsfuerzo

Y EL GANADOR ES...



CAS ?? Vuestros votos han decidido que el ganador masculino de la 2018-19 sea...



VAL ?? Els vostres vots han decidit que el guanyador masculí de la 2018-19 siga...



ENG ?? Your votes have decided that the male 18-19 winner is... pic.twitter.com/YyheWhEIci