Las alternativas al juego sin Matt Thomas

Uno de los grandes hándicaps para el Valencia Basket en estos playoffs es la ausencia de Matt Thomas. El escolta norteamericano fue intervenido el pasado 10 de mayo de su pierna derecha y, según explicó este jueves Jaume Ponsarnau, su concurso en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa está más que complicado.

"Su recuperación va bien pero no está curado. Hasta ese momento no podemos hacer una valoración de si podremos meterlo en ritmo competitivo para jugar en los playoffs. Ojalá llegue ese momento pero no está curado", señaló el entrenador del Valencia Basket.

Su baja ha obligado también a cambiar un poco algunos conceptos del juego, y obligará a mejorar otros como la defensa en estos playoffs. "Una de las cosas en estos últimos partidos es que defensivamente nos ha faltado más agresividad, algo creo que recuperaremos en los playoffs. Creo que podemos defender mejor. Luego desde el juego hay que encontrar puntos moviendo más el balón, con más paciencia y a través del pase", concluyó Ponsarnau.