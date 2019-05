Los campeones de 2017 quieren repetir

Si hay algo que le sobra a la plantilla del Valencia Basket es experiencia en las citas importantes. Y no únicamente por el reciente título conquistado en la Eurocup, sino sobre todo por las últimas finales disputadas en el torneo continental, en la Copa del Rey, la Supercopa e incluso en la Liga Endesa. Estas dos últimas saldadas también con el título en 2017.

De hecho, todo es tan relativamente reciente que hasta nueve jugadores continúan todavía en la plantilla, además del técnico Jaume Ponsarnau –ayudante en esas dos citas de Txus Vidorreta y Pedro Martínez–. Un núcleo con enorme peso dentro del vestuario y que, a pocas horas de arrancar su participación en los playoffs de la ACB, sueña con repetir la gesta de hace apenas dos años.

La ambición se palpa en el ambiente, y también esa confianza propia de los equipos que conocen sus posibilidades y las van a explotar al máximo. Una seguridad, confirmada en las últimas jornadas de la fase regular, que tiene mucho que ver con haber cumplido ya el principal objetivo de la temporada. «Estar ya en la Euroliga puede ayudar un poco porque el juego fluye más. El equipo puede estar algo más relajado pero está luchando y compitiendo», admitió Sam Van Rossom, que el pasado lunes recibió el reconocimiento por parte de la afición taronja como ganador del Trofeo al Esfuerzo.

En este sentido, la mayoría tienen claro que aunque «ya estamos clasificados para la Euroliga, la jugaremos el año que viene», matizó Mike Tobey. «Esto no se ha acabado y no queremos que se acabe hasta el final porque al empezar esta campaña uno de los objetivos era ganar también la ACB», indicó el pívot norteamericano, que aunque formaba parte de la plantilla que conquistó la Liga Endesa en 2017 no pudo jugar las eliminatorias por lesión. «Estoy deseando poder jugar los playoffs con el Valencia Basket. Tengo buenos recuerdos de hace dos años pero me lesioné unos días antes y no jugué. Este año es diferente y muy especial para mí», indicó en declaraciones a Efe.

Para él y para los nueve que vivieron aquellas semanas mágicas. Es decir, para todos excepto para Alberto Abalde, Aaron Doornekamp y Louis Labeyrie, además del lesionado Matt Thomas y Sergi García. Jugadores que quieren sentir ahora esas mismas emociones. «Hemos jugado una competición como la Eurocup que te mete un poco en el ritmo de playoffs pero hay que cambiar el chip. El equipo está con muchas ganas», destacó Vives. «Sabemos que tenemos por delante una eliminatoria divertidísima. También sabemos lo que es jugar en Málaga y nos motiva jugar allí», aseguró el catalán.

«El equipo está con mucha confianza para afrontar el reto», confirmó Van Rossom, que reclamó el apoyo de La Fonteta para el primer encuentro que disputarán mañana. «Todo el año hemos luchado para obtener el factor cancha en cuartos y aunque nos hubiera gustado tenerlo en semifinales tenemos que aprovechar esta ventaja ahora mismo», subrayó el belga. «Ahora empezamos en casa, con nuestra gente, nuestras rutinas, en un horario que conocemos y eso creo que ayuda», añadió Vives al respecto.

Por otra parte, Tobey advirtió que al Unicaja hay que tratarle «con mucho respeto y pensar que puede pasar cualquier cosa». Por ello Vives insistió en que mirar más allá del primer partido «sería pensar más de lo que toca. Lo hemos hecho así hasta ahora y nos ha ido bien».