Ponsarnau: "Ahora nos toca a nosotros cambiar la dinámica"

Jaume Ponsarnau analizó la derrota del Valencia Basket en el primer partido de la serie de cuartos de final de los Playoffs de la Liga Endesa ante Unicaja. El entrenador 'taronja' reconoció la superioridad del rival y aseguró que ahora les toca a ellos cambiar la dinámica para tratar de que la serie regrese a València. Estas han sido las palabras del entrenador del Valencia Basket en sala de prensa:



ANÁLISIS



"Han encontrado confianza porque hemos hecho cosas mal, especialmente hemos empezado dejándonos desbordar demasiadas veces en penetraciones. Hemos tenido que hacer ayudas largas y ellos han castigado desde fuera. Algún rebote en ataque de más que nos han cogido nos ha hecho daño. Las sensaciones no eran buenas porque ellos nos han frenado el juego táctico. El juego de poste bajo tampoco hemos encontrado muchas ventajas. Hemos encontrado soluciones a base de corazón y dinamismo. Podíamos tener opciones hasta el final, pero no ha podido ser. Aprender del partido e ir a por todas en el segundo".



MIROSAVLJEVIC



"Hemos puesto diferentes jugadores a defenderle y les ha hecho daño a todos. Mentalmente nos ha sorprendido. Somos conscientes de su calidad, pero le ha salido un partido sobresaliente. Debemos tener respuestas para todos. Unicaja ha hecho cambios últimamente tras recuperar jugadores y hoy han acertado".



WILL THOMAS

"Con Labeyrie teníamos agresividad y queríamos eso en ese momento (cuarto periodo). Al no poder en el poste bajo, teníamos dudas con Will y apostamos por Labeyrie".



NUNCA LEVANTÓ UN 0-1 EL VBC

"Somos un equipo con buena mentalidad. Afrontamos bien los retos y hemos competido bien fuera de casa. Tenemos argumentos para creer y ahora debemos recuperar nuestro juego para superar a Unicaja. Vamos a tener la mentalidad para hacerlo".



VESTUARIO



"Tenemos que, en muy poco tiempo, preparar bien el segundo partido. Hemos afrontado este partido con un plan que nos funcionó en Liga y ellos han presentado novedades. Ahora nos toca a nosotros proponer cosas para cambiar la dinámica de la serie. Estamos convencidos de que se puede. Lo hemos intentado hasta el final y el equipo quiere. No vamos a defraudar a nadie en ese sentido".



ABALDE



"He decidido no apostar por él. Creemos muchísimo en él, viene de una lesión larga, pero es cierto que, teniendo en cuenta el daño que nos han hecho sus aleros, igual no he acertado no contando con Abalde".



CONFIADOS



"Nos han desbordado mucho y eso ha condicionado todas las ayudas. También han metido tiros bien defendidos. Lo que más lamento es no haber utilizado bien las faltas. Ellos lo han hecho muy bien. Debemos aprender de eso. No es un problema de mentalidad, sino de acierto".



HORARIO SEGUNDO PARTIDO

"No sé si lo emiten en China y por eso el horario extraño. Es lo que hay. Nos tendremos que adaptar".