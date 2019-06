Ponsarnau: "Hemos encontrado a un jugador como San Emeterio"

Jaume Ponsarnau, técnico del Valencia Basket, se mostró muy satisfecho en sala de prensa tras la victoria de su equipo en el Martín Carpena de Málaga ante el Unicaja. El preparador taronja valoró el triunfo de su equipo señalando que "hemos empezado el partido con las ideas muy claras, teniendo la iniciativa en bastantes cosas y con jugadores centrados y con las ideas claras en el campo. Al principio un poco nerviosos con la fluidez pero sobre todo en defensa con las cosas muy claras. Hemos tenido un problema en el segundo cuarto en el momento en el que ha subido la agresividad, la intensidad y el calor del pabellón y ellos han hecho lo que tenían que hacer cambiando la inercia del partido. Hemos mantenido la calma a pesar de que hemos arriesgado con jugadores cargados de faltas y dejando fuera a jugadores que habían estado inspirados".

"Hemos empezado bien la segunda parte pero ellos han tenido su momento de acierto y hemos estado blandos en defensa, quizá con demasiado miedo a hacer faltas porque nos estaban pitando muchas faltas y eso en nuestra defensa no es habitual. No digo que no estuvieran bien pitadas, pero no es habitual. No hemos sabido cómo gestionar esta situación, nos ha afectado al nivel defensivo y Unicaja lo ha aprovechado. Han llegado incluso a tener diferencia en el marcador pero hemos tenido la cabeza fría y al final hemos encontrado a un jugador como Fernando San Emeterio. Por mucho que los entrenadores queramos hacer muchas cosas, este es un deporte de jugadores. El otro día fue Milosavljevic y hoy ha sido Fernando. Se ha cargado el equipo a la espalda y ha llevado el ataque del equipo. De lo que estoy más satisfecho del partido, aunque en momentos hayamos perdido la dureza por el miedo a la falta, es de la defensa", continuó el preparador taronja.

Sobre el tercer partido de la serie, Ponsarnau destacó que "ahora tenemos un nuevo partido. Hoy si perdíamos nos íbamos a casa y el martes el que pierda se va a casa. Era nuestro primer partido de la temporada en el que vivíamos esto. Seguro que vamos a aprovechar la experiencia para hacerlo lo mejor posible. Hoy nuestro plan ha ganado y seguro que ellos cambian cosas. Y si nuestro plan ha ganado, no vamos a cambiar cosas. El tema es que ya nos hemos visto más y espero que podamos ser más clarividentes durante el partido. Tenemos que estar preparados para serlo. Lo que es seguro es que en el tercer partido van a ser planes de partidos más abiertos y más adaptables".