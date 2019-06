Abalde: "El objetivo es ganar un partido en Madrid"

Con el factor pista en contra y con menos descanso que el rival al haber jugado el tercer partido de cuartos de final contra Unicaja el pasado martes por la noche, los jugadores del Valencia Basket saben que pueden sufrir mucho en el partido de hoy, pero también se ven capaces de volver a casa con una victoria, algo que consideran clave para tener opciones de llegar a la final de la Liga Endesa. Alberto Abalde lo explica así. «Tenemos un equipo largo y ahora es cuando hay que beneficiarse de eso. El objetivo tiene que ser intentar ganar un partido allí en Madrid aunque sea complicado, es uno de los mejores equipos de Europa y en su campo está muy bien».

San Emeterio, por su parte, tampoco baja los brazos pese al cansancio acumulado y confía en que el factor Fonteta acabe siendo decisivo para poder pasar, para lo que sería ideal llegar con una victoria de Madrid. «La diferencia de desgaste va a ser evidente, pero eso es así y tenemos que intentar pelear y buscar nuestro techo. Cuando lo encontremos, que sea porque son mejores, no porque no lo hayamos dado todo. Va a ser una serie muy complicada, con factor cancha en contra pero vamos a luchar, a ver hasta dónde podemos llegar. Si tenemos alguna opción vamos a aprovecharla, sabemos que aquí en La Fonteta somos fuertes y a ver si podemos pasar».

Pese a ello, San Emeterio avisa que contra el Real Madrid es imposible no pasar algunos momentos malos, pero espera que sepan responder a ellos como lograron contra el Unicaja. «Nuestras opciones pasan por luchar al máximo, hay que jugar mucho tiempo muy bien contra el Real Madrid para poder ganar y aún así, ellos tienen rachas espectaculares de juego. En esos momentos hay que agarrarse al partido y saber sufrir para llegar bien hasta el final».

Respecto al rival y sus ganas de títulos tras perder la Copa del Rey y la Final Four de la Euroliga, San Emeterio destaca que «el Madrid tiene ganas a todo el mundo en el momento de la verdad. Son un equipo absolutamente ganador, lo vienen demostrando los últimos diez años, pero nosotros también tenemos ese carácter y vamos a ver lo que pasa».

Respecto al partido del pasado martes en La Fonteta ante el Unicaja, Abalde extrae una conclusión clara. «La Fonteta está muy enganchada al equipo, entienden que cuando hay momentos delicados hay que tomarlo bien y nos ayudan en positivo. Sabíamos que con la ayuda de nuestra afición íbamos a tener un plus. Hicimos muy buen partido, controlamos sus arreones y fue una noche muy bonita», en la que además pudo sentirse importante tras no jugar el primer encuentro de los cuartos de final. «Estoy contento de ayudar al equipo. Los últimos dos meses, en los que he estado jugando muy poquito, lo estaba pasando peor, porque no puedes ayudar ni participar y estoy contento de haber ayudado».

Además, Abalde destaca algo que se volvió a ver ante el Unicaja y que ya es una seña de identidad de este equipo. «Durante todo el año, en los malos momentos hemos sido capaces de unirnos, de tirar para adelante y eso también nos ha ayudado a crecer. Cuando las cosas se nos pusieron un punto arriba en el último cuarto, tuvimos calma y lo sacamos adelante.

San Emeterio destaca también está capacidad de sufrimiento colectivo. «Sabíamos que iba a ser así, hicieron una serie muy buena, demostraron el carácter que tienen muchos de sus jugadores y nos llevaron al límite hasta el final, pero supimos aguantar y sufrir, tuvimos que remar contra la opción de quedarnos fuera, el equipo está maduro para estos partidos».