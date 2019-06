Ponsarnau: "No hemos perdido solo por el calendario"

Jaume Ponsarnau se mostró preocupado al final del primer partido de semifinales contra el Real Madrid, tras constatar que el, cansancio acumulado pasó factura a sus jugadores, aunque confía en que con el reparto de minutos de este jueves, la plantilla pueda recuperar fuerzas para el duelo del sábado, también en Madrid.



Sin chispa

El primer set lo hemos perdido 6-0 o 6-1, porque hemos tenido mejores sensaciones en el último cuarto. Ellos han empezado muy inspirados, con mucha energía, más que nosotros, nos ha afectado todo, no solo que no estábamos rápidos ni con chispa, sino también su acierto. No había ningún tiro liberado que no metiesen y además se han pasado muy bien el balón. Han jugado muy bien y cuando hemos visto que no teníamos las sensaciones para competir, nos hemos equivocado en bajar los brazos, en no entender que había que endurecer el partido, hemos hecho menos faltas que ellos. Pero en los playoffs hay que interpretar estos partidos.



Recuperación

Esperamos haber cogido aire y haber entendido también como tiene que ir la serie contra el Real Madrid, qué cosas tenemos que empezar a hacer bien para poder competir contra ellos.



Lección aprendida

Creo que al final el partido lo hemos podido jugar con doce jugadores y a su manera han intentado defender esto, pero hay que exigir que endurezcamos las cosas cuando no llegas, hay que hacer más faltas, pero aprenderemos muchísimo de este partido para hacer las cosas mucho mejor.



Calendario

Evidentemente el calendario ha influido algo, pero no me quedo con los brazos cruzados pensando que solo ha sido eso porque nos ha faltado mentalidad, concepto, táctica. Espero aprovecharlo para aprender y en el próximo partido espero que estaremos mejor.



Lesiones

Tuvimos nuestro momento más duro en los crucesde Eurocup y salimos con energía y muchos jugadores. Nuestros problemas surgieron cuando aparecieron las lesiones fortuitas al final de la Liga, que nos obligaron a forzar a otros jugadores y a no poder aprovecharlos entrenamientos para cargar la mochila. También hemos tenido una eliminatoria contra el Unicaja muy dura, con un ritmo de partidos al que no estamos acostumbrados y eso lo estamos pagando. Jugar cada tres días ha sido una novedad para nosotros y se podía haber planificado un poquito mejor, pero espero más de todo el mundo porque todo el mundo puede darlo. Como confío muchísimo en el grupo que tenemos, estoy convencido de que todo el mundo va a dar un poquito más.



Soluciones

El remedio es que hemos podido repartir bastante bien los minutos, jugar con más jugadores. Creemos que esto nos va a servir, al igual que el hecho de no habernos esforzado al 100% pese a que lo lamento. Lo peor ha sido el tercer cuarto, ahí nos ha afectado su acierto, ellos han vuelto a empezar con triples de Randolph y eso ha afectado a nuestra mentalidad. A lo mejor tendríamos que haber cambiado más jugadores del quinteto inicial porque había muchos jugadores que llevaban el lastre del inicio del primer cuarto y eso nos ha afectado más de lo que nos tenía que afectar.