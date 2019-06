Las claves de Joan Sastre y Guillem Vives para ganar al Real Madrid

Tanto Guillem Vives como Joan Sastre reflexionan tras el primer partido de semifinales del Valencia Basket en la pista del Real Madrid y con vistas al segundo de este sábado 8, (21:00h, Wizink Center, #Vamos) que decidirá el segundo punto de la eliminatoria.



Guillem Vives: "Debemos prepararnos para salir a otro ritmo"

El base reflexiona sobre el partido y el calendario, "es complicado, pero estaba establecido así, no podemos quejarnos, sabíamos que era así. Ellos estaban muy diferente a nosotros al prepararlo, en ritmo, además han empezado muy acertados, y estoy seguro que el sábado será otro partido y vamos a jugar diferente".

El base comenta que "hace no mucho pasó esto, perdimos el primero y ganamos el segundo. Vamos a convencernos todos de que se puede y tratar de sacar el 1-1. Vamos a analizarlo, seguro que pensamos cosas, habrá que prepararnos mentalmente diferente y salir a otro ritmo de partido, si no juegas a su intensidad se van muy rápido y de forma muy abultada".



Joan Sastre: "Levantarse, corregir errores y pensar en el siguiente"

El escolta internacional comentó que "estamos acostumbrados a estas situaciones y no hay que poner excusas del nivel físico porque no las hay, somos profesionales y hay que estar preparados para estas situaciones. No podemos amentarnos ni darnos por vencidos, es un 1-0, como cualquier otro partido, hay que levantarse, corregir errores y pensar en el siguiente. Es de los peores partidos que hemos jugador este año, ahora tenemos que recuperarnos, corregir errores y jugar mucho mejor.