"A este equipo no se le puede dar por muerto"

El Valencia Basket cayó en el segundo partido de la semifinal de los 'Playoffs' de la Liga Endesa ante el Real Madrid y su técnico, Jaume Ponsarnau, compareció en sala de prensa para tratar de insuflar algo de ánimo en la parroquia 'taronja'. Ponsarnau recordó que este Valencia Basket ha demostrado ya este año que no le puede dar por derrotado, mientras que reconoció que la explosión de Llull en el segundo cuarto fue decisiva para el desarrollo del encuentro. Estas fueron sus declaraciones en la sala de prensa del WiZink Center:



ANÁLISIS



Hemos empezado el partido muy dinámicos, con nuestro mejor nivel de acierto. Incluso cuando hemos movido al equipo hemos mantenido la inercia positiva. Pero, al final del segundo cuarto, ellos han cambiado claramente la tendencia del partido y las sensaciones. Sobre todo Sergio Llull. Nuestro desacierto en esos momentos les ha permitido tener mejor ritmo de llegada y desde ahí estábamos tarde en todas las situaciones de 'pick & roll', y es cuando Llull se ha aprovechado bien y nos ha castigado. La segunda parte teníamos que encontrar de nuevo sensaciones, pero su inicio ha sido muy bueno, tanto en ataque como en defensa. Han encontrado su mejor momento defensivo y nosostros a ningún jugador de los que estaban en pista. Cuando hemos movido al equipo hemos vuelto a entrar en partido, con sensaciones de poder competir, pero el Madrid estaba ya controlando la situación. Creemos que nos hemos esforzado, hemos hecho cosas bien, pero para competir al nivel de poder ganarle un partido al Real Madrid también hace falta el acierto y eso no lo hemos tenido. Vamos a buscarlo en La Fonteta, en nuestra casa, donde seguramente vamos a encontrar nuestras mejores sensaciones. Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas.



EL MADRID, UNA MARCHA MÁS

Tenemos que mover al equipo para mantener la energías y eso quiere decir, a veces, sacar del campo jugadores que están con buenas sensaciones, pero que pierden fuelle; y entrar jugadores al campo que necesitan su momento para coger ritmo. El Madrid, en este sentido, te castiga. Lo que ha pasado en el segundo cuarto ha sido a raíz del desacierto ofensivo, que seguro que el cansancio tiene cosas que decir, pero también el hecho de sacar y meter jugadores que están bien o no. El Real Madrid, pudiendo correr, es muy peligroso. Valoramos que ellos han tenido que cambiar el ritmo del partido con canastones. Tienen jugadores para ello, con calidad, pero sin tanto canastón hubiese habido un poco más de partido.



DESACIERTO EN EL TRIPLE

Está siendo decisivo. Siempre hay dos factores determinantes. El rebote y el triple. En el primero hemos estado bien, prueba de nuestro compromiso, trabajo y esfuerzo, pero en el triple no hemos estado bien. Este desacierto provoca que ellos puedan correr, donde son muy buenos. En ataque estático podemos estar contentos de cómo hemos defendido.



MEJORES EN REBOTE

Tenemos que seguir estando al nivel que hemos estado. Incluso vamos a intentar mejorar. Con tanto desacierto en ataque, el rebote nos puede compensar un poco. Tenemos que buscar más cosas. Nuestros mejores minutos han sido cuando hemos jugado muy dinámicos. De lado a lado. Esta tiene que ser nuestra esencia. Al jugar así tienes que encontrar acierto y lo que nos ha pasado en el segundo cuarto ha sido el desacierto, que nos ha llevado al descontrol. Nuestra esencia es mover las defensas y encontrar la forma de anotar.



MENSAJE A LA AFICIÓN

En defensa estática hemos mejorado muchas cosas con respecto al primer partido y esta es la línea a seguir. Ahora nos toca poner un poco más de énfasis en mejorar nuestro ataque. Pero este equipo ha demostrado este año que no se le puede dar por muerto. Lo vamos a intentar y estoy convencidísimo de que con la ayuda de La Fonteta vamos a ser mucho mejores.



RACHA DE LLULL

Es imparable. He gastado el tiempo muerto pese a que medio minuto después iba a entrar el tiempo muerto de la tele. Teníamos que pararle como fuera y no ha habido manera. Si hubiésemos encontrado acierto en ataque, no hubiese encontrado tanta ventaja en situaciones de rebote y correr al contraataque. También ha habido una circunstancia, y es que Caroll estaba defendiendo a nuestro base y Llull al escolta, y en balance, mientras reajustábamos, Llull ha sabido aprovecharse. Sabemos que es buenísimo y ahora se trata de, con matices, intentar llegar a todos los tiros.