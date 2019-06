Segundo asalto en igualdad de condiciones

Ya no hay más excusas. La serie de semifinales de los Playoffs de la Liga Endesa entre Real Madrid y Valencia Basket vive su segundo asalto y los taronja deben ofrecer una imagen bastante mejor que en el primer partido. Un choque al que los de Jaume Ponsarnau llegaban entre algodones tras la exigente serie de cuartos de final a tres partidos ante Unicaja y sin apenas tiempo para descansar ni entrenar. La fatiga pasó factura a un Valencia Basket que no compitió ya desde mediado el primer cuarto y que deberá cambiar por completo el chip si quiere agarrarse a la serie. Para este segundo partido, al menos ambos equipos llegarán en igualdad de condiciones, con el mismo tiempo de descanso desde el último partido disputado por ambos.

El factor físico fue la causa de que en el primer choque el Real Madrid apenas sufriera para ganar, pero desde el Valencia Basket se ha huido de cualquier excusa desde entonces y en la previa del segundo partido de esta noche. «Estamos acostumbrados a estas situaciones y no hay que poner excusas del nivel físico porque no las hay, somos profesionales y hay que estar preparados para estas situaciones. No podemos lamentarnos ni darnos por vencidos, es un 1-0, como cualquier otro partido, hay que levantarse, corregir errores y pensar en el siguiente. Es de los peores partidos que hemos jugador este año y ahora tenemos que recuperarnos y jugar mucho mejor», dijo Joan Sastre.

«Estaba establecido así y no podemos quejarnos, sabíamos que era así. Ellos estaban muy diferentes a nosotros al poder prepararlo, pero estoy seguro de que el sábado –por hoy– será otro partido y vamos a jugar diferente», confesó Guillem Vives, quien aún es optimista en cuanto al futuro de la serie. «Hace no mucho pasó esto. Perdimos el primero y ganamos el segundo. Vamos a convencernos todos de que se puede y tratar de sacar el 1-1. Vamos a analizarlo, seguro que pensamos cosas, habrá que prepararnos mentalmente diferente y salir a otro ritmo de partido. Si no juegas a su intensidad, se van muy rápido y de forma muy abultada», analizó el base catalán.

El mejor en el primer partido en el bando taronja fue Aaron Doornekamp, quien sabe qué mejorar para al menos plantar batalla. «No igualamos su intensidad y sabemos que si no salimos a trabajar mucho más duro que ellos no tendremos opciones. Tenemos que hacerlo en el segundo partido para poder competir con ellos. No estamos satisfechos con lo que hicimos el jueves y estoy seguro que va a haber una gran diferencia en la intensidad», dijo Doornekamp.

Por su parte Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, sabe que debe evitar que los suyos se confíen. «En Playoffs lo más importante es pasar página rápidamente, independientemente del resultado. Es un partido nuevo, diferente, contra el mismo rival, con poco tiempo de descanso», aseguró Laso.

En el aspecto deportivo, ninguna novedad con respecto al primer partido, con Matt Thomas todavía de baja y Prepelic y Kuzmic como los descartes blancos. Así las cosas, el Valencia Basket necesitará de una mejor versión de sus referentes, Bojan Dubljevic y Will Thomas, para tener opciones en Madrid.