Ponsarnau carga contra el arbitraje en la semifinal

Jaume Ponsarnau se mostró orgulloso del trabajo de sus jugadores pese a la nueva derrota ante el Real Madrid y valoró de forma positiva la temporada. Confirmó también su continuidad en el club el próximo año y criticó el arbitraje durante la eliminatoria.



Valoración de la temporada

Nosotros vamos a hacer un buen balance porque el gran objetivo del club y la ciudad era volver a la Euroliga y lo hemos conseguido. En ACB hemos competido muy bien, somos exigentes, pero las últimas semanas tuvimos que aflojar el nivel de trabajo porque tuvimos lesiones y nos afectaron sobre todo en el juego exterior. Tuvimos corazón para ganar a Unicaja y para competir. Pero esta entidad, en los últimos años, se ha basado en la autoexigencia y todos tenemos que tenerlo claro para ser mejores.



Renovación con el Valencia Basket

Todo pinta que sí, esperamos resolverlo, el acuerdo es total y yo sería muy feliz. Las posturas están claras, el acuerdo es total y la confianza del club y mía hace pensar que todo acabará rubricándose.



El rival en la semifinal

Hemos perdido y se acaba la temporada, hemos jugado contra un gran equipo, con grandes jugadores y entrenadores. La situación de nuestra preparación les ha ayudado, no entrenamos para el primer partido, pero hemos mejorado muchas cosas durante los partidos, aunque son muy buenos.



Críticas al arbitraje

Los árbitros de ACB son muy buenos y casi siempre aciertan pero contra el Madrid siempre cuesta un poquito más de acertar.



Error propio

Lamentamos no haber llegado en nuestro mejor momento. Cometí un error y es levantar el pie del acelerador en un momento de carga de trabajo buena para llegar con la mochila cargada ahora, pero esas lesiones que tuvimos me acojonaron y esto es para valientes. Esperábamos tener ahora más jugadores con mejores sensaciones.



Adiós a Rafa Martínez

Estoy muy feliz de que Rafa se haya despedido de La Fonteta como lo ha podido hacer. Se merece esta despedida y muchísimo más. Ha estado increíble La Fonteta y se lo merece todo. Ha sido una persona para tener en cuenta en la vida, tanto por lo que ha hecho como jugador como por lo que ha hecho como persona. Aprenderemos para ser mejores la temporada que viene.



Cruce de semifinales

Al final de la Liga regular estábamos en un momento de la temporada en la que estábamos compitiendo por la cuarta plaza y no sabíamos quién iba a ser el mejor de la temporada. Ellos tenían Final Four de por medio, pero somos el Valencia Basket y estas cosas las hacemos así, no sabíamos contra quién nos cruzaríamos



Agradecimientos al staff técnico

Borja, Joan, Javi, Alfonso, Manu y el resto del staff han hecho un trabajo impresionante. Han perseverado, hemos vivido algún mal momento y me he sentido muy apoyado en esos momentos, con trabajo de calidad, dando recursos al equipo€ Estoy muy contento de cómo hemos trabajado juntos y reo que esto perdurará.



Afición y Rafa Martínez

Este pabellón ha acabado haciendo un reconocimiento a un jugador que lo ha dado todo, 'el pitbull'. Cuando hacía scouting, los partidos del Valencia BC siempre los escuchaba con voz, para escuchar a ese pitbull, pero también ha tenido un corazón que ha desbordado en la Fonteta y el público lo ha reconocido, como el trabajo del equipo. Hemos jugado para La Fonteta, esto nos hará mucho más competitivos a todos, si vamos juntos podemos conseguir muchísimas cosas.