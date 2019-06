Oficial: San Emeterio renueva por el Valencia Basket

El Valencia Basket ha hecho efectiva la cláusula de ampliación del contrato de Fernando San Emeterio (1,99m, Santander, 01/1/1984, 35 años), por lo que el alero cántabro pasa a tener un compromiso con el Club para una temporada más, hasta el 30 de junio de 2020. San Emeterio comenzará el próximo curso su quinta temporada como taronja, siendo pieza clave del equipo campeón de la Liga Endesa 2017, la Supercopa Endesa 2017 y la EuroCup 2019. Durante la temporada 2018-19, Fernando ha participado en 49 partidos, 29 de ellos como titular, con unos promedios de 8,7 puntos, 2,1 rebotes, 1,5 asistencias, 2,9 faltas recibidas y 9,3 de valoración.

El alero taronja se mostraba tras rubricar su permanencia en el Club "muy contento de seguir un año más en Valencia, desde que he llegado he estado muy a gusto y mi intención era seguir y estoy contento de poder hacerlo. Estoy con muchas ganas, con la misma ilusión que todos estos años y por supuesto creo que va a ser un año donde seguir creciendo. Un año como este en el que hemos ganado la EuroCup y hemos llegado a las semifinales de la Liga Endesa ha sido muy buen año. Pero lo bueno es que la gente y el entorno no lo cataloga de excelente. Y eso muestra un poco el crecimiento que estamos teniendo como Club, lo que estamos haciendo en los últimos años, y el propio nivel de autoexigencia de los jugadores. Creo que hay que seguir en ese camino y eso es una de las cosas que me motiva para el año que viene".

San Emeterio continuaba diciendo que "si hay algo de lo que puedo presumir es de que nunca me han echado de ningún sitio, siempre he sido yo el que ha decidido moverse. Es un éxito en una carrera que siempre se te haya querido y aquí en Valencia está siendo igual. Pero aquí estoy cumpliendo años y llegará un momento en el que habrá que decidir según qué cosas pero la verdad por eso quiero cuidarme y aguantar, para estar lo máximo posible en este Club".



Un clásico en Valencia Basket



Tras cuatro temporadas en nuestro Club, Fernando San Emeterio va aumentando su relevancia dentro de la historia estadística del Valencia Basket y ya está entre los mejores en las principales clasificaciones. El alero está a solo 20 puntos de colarse en el Top-10 de máximos anotadores de la historia del Club, con 2.065 puntos anotados como taronja. Con sus 215 partidos con Valencia Basket ya ha entrado entre los quince mejores (ocupa actualmente el 14º puesto) y está muy cerca de alcanzar la cifra de 600 partidos totales en su carrera en la Liga Endesa.