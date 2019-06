Rafa Martínez: "No sé si merezco tanto"

Acompañado por todo el club, compañeros como Guillem Vives, Joan Sastre, Matt Thomas, Antoine Diot, San Emeterio o Sergi García, también ex como José Simeón, Rafa Martínez dijo adiós al Valencia Basket en un emotivo acto realizado en la pista de La Fonteta. Acto en el que también estuvieron sus familiares, su mujer Olatz y casi tres centenares de aficionados.

"Ha sido un placer y un honor defender esta camiseta durante once años. Agradecer a todos los que han estado y están en el club su trato, ha sido muy fácil trabajar con vosotros, me llevo un trocito de cada uno. A Juan Roig y Hortensia Herrero por su apoyo. A mis compañeros, a todos, y decirles a los más importantes, ellos lo saben, que os quiero muchísimo", aseguró el protagonista, que se rompió justo en el momento de referirse a su mujer, Olatz, y su hija Paula.

"Muchas gracias por acompañarme a Valencia y formar parte de la otra parte, vinimos dos y nos vamos tres con una valenciana", le dijo a su mujer ante la ovación general de toda una tribuna llena de aficionados.

"Gracias afición, no sé si merezco tanto, sólo intenté hacer lo mejor posible mi trabajo. No sé si pude hacerlo mejor pero sé que me dejé la piel por este escudo y este club. He tenido la suerte de ganar mucho títulos aquí, pero el mayor éxito es tener vuestro cariño y respeto", concluyó el capitán taronja.

Un vídeo que recorría la historia del escolta de Santpedor en el club sirvió como preludio a su intervención, aunque el encargado de abrir el fuego fue el presidente, Vicente Solá, con un emotivo discurso que acabó entre lágrimas. "Esta es una mañana que no debería estar en el calendario pero el tiempo pasa y el tiempo es imparable. También es una mañana que hay que calificar de memorable. Decirle a Rafa hasta pronto. No hemos encontrado mejor espacio para este reconocimiento que la pista de La Fonteta. Es un hombre clave para el crecimiento del club, lo que representa para nosotros no se puede medir con títulos ni con trofeos. Es un espejo, un referente, un modelo a seguir por todos los jugadores y jugadoras de L'Alqueria que sueñan con triunfar en esta cancha. Somos muy afortunados de que seas parte fundamental de nuestra historia", aseguró el de Llombai.

"Hagas lo que hagas allá donde te encuentres siempre serás uno de los nuestros. Anunciar que el Valencia Basket va a retirar el dorsal 17 de Rafa Martínez y que nadie volverá a utilizarlo en nuestro equipo. Su dorsal lucirá en lo alto de La Fonteta. Además, pondremos también su nombre a una pista de L'Alqueria del Basket cuando abandone la práctica del baloncesto profesional", avanzó Solá, para el que esto "no es un adiós, es un hasta la vista, hasta pronto. Siempre tendrás abiertas las puertas del Valencia Basket y muchas gracias por todo lo que nos has dado. Nuestra gratitud será infinita", concluyó el dirigente antes de fundirse con lágrimas en los ojos en un abrazo con Rafa Martínez.