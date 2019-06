Matt Thomas: "Tengo ganas de jugar la Euroliga"

En pleno mercado de fichajes y renovaciones, si hay alguien tranquilo en el Valencia Basket es Matt Thomas, con contrato en vigor para la próxima temporada y en pleno proceso de recuperación de la lesión que le impidió ayudar a sus compañeros en las semifinales contra el Real Madrid.

El escolta estadounidense admite que vivió un momento duro por culpa de esa lesión, pero también resalta que ya está casi recuperado de la misma y que el balance de la temporada es casi inmejorable, con un título y el billete para la Euroliga en el bolsillo. «Me siento bien, trabajando cada día, ahora mismo lo que quiero es recuperar mi fuerza y mi movilidad pero estoy contento de la progresión que estoy teniendo ahora».

Sabe que la exigencia de la próxima temporada será aún mayor y con más partidos y viajes por la Euroliga y aunque será una situación nueva para él, espera llegar al 100% físicamente para poder dar el máximo en ambas competiciones. «No puedo decir que esté preparado para la Liga Endesa y la Euroliga a la vez ya que nunca lo he jugado, así que no sé qué esperar, lo que tengo claro es que voy a hacer lo posible para prepararme física y mentalmente en esta post temporada, estar sano, seguir mejorando cada día, volver en agosto y prepararnos para una buena temporada».

Eso sí, no olvidará nunca su experiencia de la pasada temporada en la Eurocup, donde pudo disfrutar de uno de los días más especiales de su carrera deportiva en el tercer partido de la final en La Fonteta. «Ganar la Eurocup fue el gran momento de la temporada para mí, ganar un campeonato con mis compañeros, no pudimos hacerlo en Berlín, aquel fue un partido duro, pero ganarlo en el tercero, delante de toda nuestra afición, con mi hermano aquí en Valencia, pudiendo vivir esa experiencia conmigo, celebrando con todos, fue un momento que me quedo para el resto de mi vida», señaló en declaraciones al club.

Pero no solo disfrutó de aquella final, sino también del camino hasta llegar a ella. «Me encantó jugar por primera vez en una competición europea, está claro que la Eurocup es la segunda competición, pero el hecho de viajar, ver diferentes países, distintas ligas, fue divertida, y tuvimos muy buenos ratos viajando por Rusia, Turquía, Alemania€ jugando en diferentes ciudades. La próxima temporada jugando en la Turkish Airlines Euroleague va a ser algo parecido y tengo muchas ganas de hacerlo».

De la lesión que le impidió jugar el playoff, destacó que «fue un poco decepcionante para mí no poder jugarlo por la lesión que tuve y en el momento que fue. El nivel y la intensidad suben siempre, lo puedes ver con el Real Madrid y el Barça pero estoy contento de mi primer año en València y con muchas ganas de competir en la Euroliga».