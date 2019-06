Así está la renovación de Will Thomas por el Valencia Basket

Will Thomas, durante un entrenamiento.

Will Thomas, durante un entrenamiento. SD

La renovación de Will Thomas por el Valencia Basket, como ya apuntó este periódico hace semanas, va a ser más que complicada. De hecho, a día de hoy se podría decir que no existe ninguna negociación después de que los agentes del ala-pívot de Baltimore rechazasen la oferta por dos temporadas realizada por la entidad taronja. Oferta que ya presentaba una importante mejora, aunque no suficiente para el jugador. En su lugar, su agentes contraofertaron elevando sustancialmente la oferta tras alegar el interés de varios equipos que se movían en cantidades económicas superiores.

Ahí es donde su posible renovación quedó completamente bloqueada pues el Valencia Basket en ningún caso puede alcanzar la demanda actual del norteamericano. El siguiente paso será, por tanto, presentar una oferta cualificada en la ACB para asegurarse el derecho de tanteo en el caso de que pudiera recalar en algún equipo de la Liga Endesa.