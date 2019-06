¿Quién es el 'broker' del Valencia Basket?

Fernando San Emeterio, alero del Valencia Basket, visitó en la tarde de ayer la Bolsa de Valencia invitado por la FINECT y acompañado por su familia para explicar su experiencia en el mundo de la inversión. Pese a que no se considera un experto y que era la primera charla que ofrecía sobre este asunto, el internacional español demostró una enorme preparación del que en un principio es su 'plan de jubilación' cuando deje el baloncesto profesional.

«Ojalá pueda despertar el interés en otros deportistas jóvenes a los que, al igual que a mí, esto de la inversión les suena a cuento chino», señaló el cántabro, que lamentó haber descubierto tan tarde «un vehículo que es el mejor para invertir a largo plazo para un deportista».

San Emeterio, que confesó que en el vestuario le llaman el 'broker' entre risas, explicó las peculiaridades de la vida laboral de un deportista profesional, su historia personal, y qué haría ahora en este ámbito si tuviera 18 años. Ahí los fondos de inversión y automatizar las aportaciones son claves. Recomendó, entre otros libros, 'Open' de Andre Agassi, y confesó también que tiene el 60 % de su patrimonio en renta variable, dond ele entusiasma la "magia del interés compuesto".



Su intervención en tres frases:



"Me quedé con la frase 'no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti'. No tanto con la primera pero si con la otra y tome las riendas de mis cuentas porque entiendo que debe ser así"

"En el vestuario me llaman el 'broker' e incluso se ríen cuando les intento explicar la inversión en Bolsa. Alguno engancho, pero se cierra un vehículo que es el mejor para invertir a largo plazo para un deportista"

"Las inversiones típicas de los jugadores son el casoplón que toca vender o alquilar, franquicias en las que inviertes o la idea de negocio de un amigo que quiere emprender y te pilla de socio"