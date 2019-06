Sergi García: "Si el entrenador no me quiere no voy a poder estar"

No habrá continuidad para Sergi García en el Valencia Basket. De hecho nunca la ha habido pese a estar integrado en la primera plantilla desde su fichaje en diciembre de 2017. Sin embargo, sus oportunidades han llegado a cuentagotas, así como sus minutos de juego. «Todo este tiempo ha sido muy duro, la verdad. Cada día ha sido un aprendizaje tanto dentro como fuera de la pista. Ha habido muchas cosas nuevas y situaciones que no había vivido, pero de todo se aprende y seguro que es para mejorar», confesó a SUPER el base balear.

Es por ello que, una vez lograda la Eurocup y el billete para disputar la próxima edición de la Euroliga, el Valencia Basket decidió satisfacer su demanda y dejarle terminar la temporada en el Baxi Manresa. «Fue algo muy positivo. Acabé muy contento, con las sensaciones que iba buscando, las de volver a sentirme jugador y tener la responsabilidad dentro de la pista. Lo importante para mí era volver a coger ritmo, volver a tener esas sensaciones». En este sentido advirtió que «seguro que el año que viene será diferente».

Y no le falta razón pues tanto la entidad taronja como sus agentes le buscan ya destino para una nueva cesión en un equipo de la Liga Endesa. «Esa es la idea. Es de las veces que estoy más tranquilo. Lo que busco es jugar, intentar estar en el mejor sitio posible, donde pueda crecer y ayudar al máximo», indicó, dejando claro que no está dispuesto a pasar por lo mismo que en el último año y medio.

«No quiero eso. Ningún jugador quiere sentirse fuera de la plantilla, estar en el otro lado de lo que es jugar. Pero las cosas son así, la plantilla se confeccionó así, no soy yo quién decide quién juega y quién no. Yo me tengo que preocupar de lo mío, de trabajar y seguir creciendo», dijo.

Pese a todas estas adversidades el jugador mallorquín asegura que «nunca me he arrepentido de venir aquí. Fue una buena decisión. Es verdad que no fiché con el papel que he tenido estos dos últimos años, pero las cosas son así. No decido yo quién tiene que jugar o la confección de la plantilla€ Si no formo parte de la plantilla o si el entrenador no me quiere en ella no voy a poder estar. Desearé la mejor de las suertes a quién esté aquí el año que viene y ya está», concluyó García.



Cesión también para Josep Puerto

Otro jugador que saldrá cedido, en este caso a LEB Oro, es Josep Puerto. El alero valenciano, tras un paso por el Liberbank Oviedo marcado por sus problemas de espalda, necesita acumular minutos para seguir formándose y crecer.