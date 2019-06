Leticia Romero ya conoce L'Alqueria del Basket

Leticia Romero, una de las nuevas incorporaciones de Valencia Basket de cara a la próxima temporada, ha querido conocer L'Alqueria del Basket y aprovechar para trabajar en ella de cara a iniciar su nueva etapa de la mejor forma posible. "He venido unos días como primera toma de contacto, me han hecho un tour por la instalación, he podido conocer a los entrenadores, al cuerpo técnico y entrenar un poco para estar a punto y empezar bien la temporada" explicaba.



La sensación que ha provocado en ella la casa del baloncesto europeo de formación, no podía ser mejor en esta primera toma de contacto. "Encuentras muy pocas cosas parecidas a esto, el lujo de tener tantas canchas disponibles para entrenar, de contar con un gimnasio aquí al lado, el pabellón al lado también, la cafetería€ me ha sorprendido bastante y son las condiciones perfectas para poder trabajar bien como jugadora y tener éxito" decía.

La jugadora que puede desenvolverse tanto en la posición de base como en la de escolta, tiene muchas ganas de lucir de taronja, y esta primera visita solo ha incrementado su motivación. "Mis sensaciones son las de llegar y ver todo esto aquí, hablar con los entrenadores, y sentir que todo esto me da mucha energía, me dan ganas de empezar ya realmente, acabo de llegar y ya me quiero quedar aquí. Y sobre todo siento ilusión por la próxima temporada y tengo muchas ganas de empezar ya" reconocía.

Leticia Romero es una de las cinco incorporaciones del proyecto femenino para la próxima temporada, junto a Julia Reisingerova, Jana Raman, Queralt Casas y Raquel Carrera, que esta primera temporada jugará cedida en RPK Araski.