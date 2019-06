La última camiseta de Rafa Martínez ya está en el museo del club

La camiseta con la que el escolta Rafa Martínez disputó su último encuentro con el Valencia Basket, en el que puso fin a once campañas en el club, ya está en la vitrina de L'Alqueria del Basket que ejerce de museo de la entidad.



Tras acabar el tercer y último choque de la semifinal de la Liga ante el Real Madrid y recibir una tremenda ovación de la afición de la Fuente de San Luis, de compañeros y de rivales, Rafa Martínez se abrazó con Juan Roig, propietario del club, se quitó la camiseta y se la entregó como regalo.





Cada joven de @LAlqueriaVBC verá cada día la última camiseta con la que Rafa Martínez jugó aquí. Hablamos con él de cantera y de sus últimos días en Valencia ?



CAS ? "Sólo con que un niño de L'Alqueria me tenga como ejemplo, me llena muchísimo"

El mecenas del club la"Sólo que un jugador de formación me tenga como ejemplo y quiera parecerse a mí, es algo que me llena muchísimo. Yo también he sido jugador de cantera y sé lo especiales que son esos momentos", señaló el jugador en declaraciones facilitadas por el club."No me imagino el momento de tener una pista, son cosas que te sobrepasan y que no te puedes plantear: once años aquí, hacer historia con el club y cuando tenga una pista con mi nombre, veré como reacciono. Será algo inolvidable", añadió.