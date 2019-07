Will Thomas apunta a San Petersburgo

Will Thomas apunta a San Petersburgo F. CALABUIG

La continuidad de Will Thomas en el Valencia Basket está descartada. La negociación entre el club y los agentes del jugador hace semanas que están en punto muerto una vez se rechazó la oferta por dos temporadas de la entidad taronja. A pesar de que esta ya presentaba una importante mejora salarial respecto a su actual contrato, fue considerada insuficiente desde You First, su actual agencia, que presentó una contraoferta.

Las cantidades económicas demandadas estaban sujetas al precio de mercado del de Baltimore alegando el interés de varios equipos importantes y las ofertas recibidas. Hasta ahí sin embargo llegó el Valencia Basket, incapaz de satisfacer las pretensiones del ala-pívot norteamericano.

Algo que sí que pueden cubrir desde Rusia, concretamente en el Zenit de San Petersburgo, para el que no ha pasado desapercibida la gran temporada del estadounidense, reconocida con el MVP en la final de la Eurocup. Una competición, por cierto, en la que el equipo ruso compartió la primera fase en el grupo C con los valencianos. En la primera vuelta, el Valencia Basket cayó por 104-93 con 4 puntos, 5 rebotes y 2 de valoración de Will Thomas en 22 minutos. En la segunda, ya en La Fonteta, los locales se impusieron por 97-89 y ahí sí que el ala-pívot rindió a un gran nivel con 18 puntos, 5 rebotes y 24 de valoración en 27 minutos.

Esa actuación y las demás de la pasada campaña hicieron que el Zenit presentase una importante oferta por Will Thomas. Oferta por dos años (1+1 dicen ya desde Rusia) supeditada, eso sí, a disputar la próxima temporada la Euroliga. Algo que se confirmó oficialmente el pasado jueves, una vez la Euroliga anunció que la última plaza que debía asignar por invitación sería para el equipo de San Petersburgo.

Todo apunta, por tanto, a que el acuerdo acabará sellándose en los próximos días por lo que al Valencia Basket sólo le restará garantizarse sus derechos en la Liga Endesa. Para ello la próxima semana, entre el 5 y el 7 de julio, deberá acreditar una oferta cualificada por el jugador en la ACB. De esta manera, en el hipotético caso de un regreso a la Liga Endesa o si hubiera algún giro que le hiciera plantearse fichar por un equipo ACB, mantendría el derecho de tanteo sobre él.

Se trata, sin lugar a dudas, de una pérdida enorme para un equipo como el Valencia Basket. Y es que más allá de sus números sobre la pista, estamos hablando de un jugador que no se ha perdido un solo partido por lesión en sus tres temporadas como taronja. Lo mismo se podría decir de los entrenamientos, y eso a nivel profesional es una garantía para cualquier equipo. Es por ello que el de Baltimore no está dispuesto a desaprovechar la ocasión de firmar el que puede ser su último gran contrato.