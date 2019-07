Van Rossom: "Seguro que el club monta un equipazo"

Sam Van Rossom es, junto a Anna Gómez, la imagen de la Campaña de renovaciones y abonos del Valencia Basket para la próxima temporada y este jueves no ha faltado al acto de presentación tras regresar de Belgrado, donde estaba acompñando a su pareja, la también taronja Jana Raman, que disputa el Eurobasket con Bélgica.

El base taronja habló de los abonos, de los fichajes, de los rivales, del adiós de Rafa Martínez y Antoine Diot, de la marcha de Matt Thomas a la NBA y de los objetivos del club.



Abonos para la temporada 2019-20

El concepto del abono es impresionante. El precio que pagas por los partidos que te dan es espectacular, ojalá podamos jugar el mayor número de partidos posibles y superar los 60 si hace falta. Está claro que debemos estar todos motivados, La Fonteta se llena muchas veces y con el apoyo de la afición iremos mejor aún. Esperemos que los que tienen el abono lo renueves y que los que no lo tienen, lo compren.



En el tema de fichajes, ahora mismo suenan muchísimos nombres, el club está haciendo su trabajo con paciencia y ya veremos a quién ficharán. Seguro que intentarán montar un equipazo, como cada año y luego habrá que trabajar y hacerlo lo mejor posible.



Refuerzos de los rivales

Estoy un poco de vacaciones, leo lo que pasa pero ahora mismo no pienso demasiado en esto. Una vez empecemos otra vez con la pretemporada, veremos cómo quedan los equipos. Seguro que algunos como el Barça o el Madrid montan un equipazo, como siempre, pero hay que esperar a que empiece la competición para ver cómo encajan los jugadores en cada equipo, así que hay que pedir paciencia, tanto para nosotros como para ver lo que hagan el resto de equipos.



Objetivos del equipo

Siempre es difícil decir los objetivos ahora, cuando aún no sabemos el equipo que tendremos ni el que tendrán los rivales. Pero creo que el objetivo será luchar para terminar lo más alto posible en la Euroliga, al menos intentar llegar al playoff. Y en ACB y la Copa, lo de cada año, terminar lo más alto posible, intentar jugar al menos una final y si podemos ganarla, ganarla, pero para esto queda mucho camino. Hay que ir con tranquilidad, los objetivos ahora mismo es difícil ponerlos, pero el equipo es ambicioso y tenemos que estar lo más arriba posible.

La Euroliga tienen que ser un objetivo del club, es una competición muy exigente, todos los equipos quieren llegar al playoff, será nuestro objetivo, pero va a ser muy difícil porque hay mucho nivel y va a ser una temporada muy dura.



Adiós de compañeros

Rafa Martínez y Diot son jugadores que han estado mucho tiempo en el vestuario, seguro que notamos mucho el cambio en el vestuario. Los dos han dado todo lo que tenían para el club .



Sorpresa con Matt Thomas

Lo de Matt Thomas sí me ha sorprendido mucho porque yo he estado hablando con Matt y el cabrón no me había dicho nada. Pero me alegro mucho por él porque Matt es un tío que siempre ha trabajado muy duro, tienen una ética de trabajo excelente, es muy buen chaval y le deseo todo lo mejor que le pueda pasar. Estoy muy contento por él, pero está claro que para el equipo nos vienen mal porque es buen jugador, pero claro, una oportunidad como esta la tiene que coger.