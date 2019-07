María Pina: "Esta Selección no se cansa de ganar"

María Pina ya está en Valencia. La alero del Valencia Basket llegaba este martes en un AVE procedente de Madrid alrededor de las 11:30 horas con la medalla de oro del Eurobasket colgada al cuello. Ahí estaba SUPER para recibirla y trasladar sus primeras impresiones recién 'aterrizada' casa:

Sensaciones

"Ahora conforme van pasando las horas y todavía estoy más contenta y más feliz de lo que ha hecho toda la selección, y lo bien que trabajó todo el equipo durante la concentración. Pero tenía ganas de estar ya en Valencia para poder descansar que la verdad es que lo necesito"

Apoyo y acogida en España

"Nos ha sorprendido que no sólo ha sido al ganar el oro sino que previamente la gente apostaba mucho por nosotras, A veces es fácil con el resultado sumarse un poco al carro, pero antes si que hemos tenido mucho apoyo y estamos super contentas y muy agradecidas"

Valoración del Eurobasket

"Ha sido genial. Los partidos de la fase de grupos fueron difíciles, en cuartos parece que fue fácil aunque nos costó muchísimo, la semifinal fue increíble y luego la final a nivel de resultado fue abultado pero la emoción también muy grande"

Nuevos retos de la Selección

"Creo que esta selección no se cansa. Es increíble el compromiso y la ambición que tienen las jugadoras que más tiempo llevan así como las nuevas que hemos venido. Ahora toca pensar ya en Tokio el año que viene"

Experiencia personal

"Ha sido especial. Llevaba mucho tiempo sin venir con la selección y sabía que me estaba jugando un puesto, entonces la tensión de la concentración, ver que al final estaba entre las 12 y que encima hemos ganado el oro ha sido emocionante y mucho más que excelente"

Confianza extra ahora con el Valencia Basket

"Mi temporada con el Valencia Basket ha estado muy presente todos los días que he estado allí. Aunque mi energía estaba allí sé que tengo contrato con el club, estoy muy contenta, y sé que estaban deseando que llegara sana y salva y aquí estoy. Ahora descasar un poco pero enseguida a ponerse en forma otra vez para la temporada larga y bonita que nos espera"

¿Qué te llevas del Eurobasket?

"La experiencia, el sentir que aunque me ha llegado tarde me ha llegado el momento, que he peleado mi sitio, que he cambiado mucho mi rol de Valencia a la Selección pero lo he asumido muy bien. Los minutos que me ha dado Lucas Mondelo los he aprovechado mucho, y en momentos he ayudado mucho al equipo. Me quedo con eso, que las cosas han ido bien y que yo he formado parte de eso"

¿Imaginabas una temporada como esta?

"Para nada. A nivel personal, de resultados del club, estar con la Selección, entrar con el equipo y encima llevarme el oro, para nada. Ha sido todo extra. Además, estoy convencida que la temporada que viene en Valencia va a ser también una temporada superchula"

Objetivos próxima temporada

"Imagino que con los cambios que ha hecho el club la idea es mantener la competitividad que hemos tenido en la liga regular, a ver que pasa con Europa y si puede ser dar un pasito más. Pero esta es una competición difícil, los equipos se han reforzado y tendremos que ir poco a poco"