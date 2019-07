Fichaje en el Valencia Basket

El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el pívot senegalés Maurice Ndour (2.06m, Sindia (Senegal), 18/06/1992, 27 años) que se incorporará a la disciplina taronja para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2020. Ndour ha jugado las últimas dos temporadas en UNICS Kazan, en una de ellas junto a Quino Colom, recientemente incorporado.

De Senegal a Japón, y de Japón a Estados Unidos

La curiosa trayectoria de Maurice Ndour comienza en su Senegal natal, donde comienza a practicar baloncesto además de jugar también a fútbol. Ndour recibió una propuesta para estudiar en el instituto en Japón, en la localidad de Okayama, donde se formó durante 3 años hasta 2011.

De Japón, a Nueva York para estudiar en la Universidad. Primero en Monroe College, donde disputó dos temporadas, para posteriormente pasar a la Ohio University y estudiar allí los últimos dos años de carrera hasta 2015. En los Bobcats de Ohio promediaría 13.8 y 16 puntos por partiedo en una progresión ascendente, ganando premios y honores como el de ser incluido en el segundo mejor quinteto de la All-MAC (Mid American Conference).

Entra la NBA... y España



Su buena labor universitaria no tuvo reflejo en el Draft de 2015, donde no ue seleccionado. Sin embargo, ya ese mismo verano, Ndour buscó su hueco en la mejor liga del mundo. Primero, jugando la Summer League con los New York Knicks. Justo después, firmó un contrato con Dallas Mavericks, pero una lesión le impidió debutar en la mejor liga del mundo.

El 5 de diciembre, Ndour aterrizaría en el Real Madrid para jugar la segunda parte de la temporada 15-16, participando 18 partidos en un conjunto de Pablo Laso compacto y rodado con el que ganó tanto Copa del Rey como Liga Endesa.

Ndour volvería a probar suerte en la NBA en las filas de los New York Knicks en la temporada 16-17, equipo con el que alternaría la liga de desarrollo. En total, 32 partidos NBA de experiencia.

Rumbo a Kazan, la consolidación europea

Su llegada a Rusia ha significado un salto en la progresión de Ndour, con dos años de competición en los que se ha asentado como un pívot muy duro defensivamente y capaz de aportar en la parcela ofensiva. Su buena labor le ha valido ganar este último año el premio al mejor defensor de la potente liga VTB, en la que además promedió 11.1 puntos y 4.4 rebotes.

Su labor tampoco ha pasado desapercibida en Europa, disputando al Eurocup estas dos últimas temporadas en Rusia, incluso consiguiendo el MVP de una de las jornadas de la competición. Ahora, es momento de una nueva etapa deportiva en Valencia.

Trayectoria Deportiva



2008-11. Okayama Garukeigan. Instituto

2011-13. Monroe College. Universidad

2013-15. Ohio. Universidad

2015. Dallas Mavericks

2015-16. Real Madrid

2016-17. New York Knicks

2017-19. UNICS Kazan

2019-. Valencia Basket