Mike James se pone a tiro en el mercado

El Valencia Basket continúa a la caza de la guinda para su proyecto, observando cada movimiento que se produce en el mercado para encajar esa última pieza que de un salto de calidad al equipo de cara a la próxima temporada. El último, más allá del ofrecimiento a varios equipos europeos del canadiense Nik Stauskas y que ya está descartado por los taronja, es la salida de Mike James del Armani Milán.



El base norteamericano, de 28 años y 1,85 metros, no encajaba en los planes de Ettore Messina a pesar de restarle un año más de contrato, promediar 19,8 puntos y 6,4 asistencias en la Euroliga y ser elegido en el segundo mejor quinteto de la máxima competición continental. Messina ha priorizado la llegada de hombres como Shelvin Mack o Michael Roll, que le han cerrado las puertas a James y obligado a alcanzar un acuerdo para su salida cercano a los 1,5 millones de dólares.



«Aprecio todo el amor y cariño de los aficionados. En este punto, no sé a dónde voy y aún no he hablado con ningún equipo. Tomaré un tiempo para decidir junto con mi familia mi próximo movimiento de cara al futuro. Gracias a todos», aseguró el jugador en su cuenta de Twitter a unos seguidores todavía incrédulos por su marcha.





I appreciate all the love and outpour of fans. At this point i don't know where I'm going and i haven't talked to teams. I'll take this time with my family to figure out the next best move for my future. Thanks everybody.