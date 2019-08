Quino Colom y Joan Sastre buscan su oportunidad

La selección española de baloncesto arranca esta noche la gira 'Desafío Mundial', de preparación para el Mundial de China, con el partido amistoso ante Lituania en el pabellón Navarra Arena de Pamplona, a partir de las 21:30 horas.

Un encuentro del que se han caído Marc Gasol ni Rudy Fernández. El primero Marc Gasol no jugará el partido «siguiendo los plazos de su preparación física específica», explicó la FEB en un comunicado, mientras que el segundo «se ha ausentado temporalmente de la concentración del equipo debido a motivos personales». Por tanto, Sergio Scariolo dispondrá de catorce jugadores para este debut en la preparación, entre los que se encuentran los taronja Quino Colom y Joan Sastre, además del valenciano Víctor Claver.

Los tres buscan desde ya su oportunidad y sus minutos para intentar estar entre los doce elegidos para el Mundial de China, aunque son conscientes que en este primer choque difícilmente habrá espacio para todos. «Probablemente en Pamplona no jugarán todos, pero tomaremos la decisión antes del partido. Veremos quién jugará un poco más y quién jugará un poco menos. Los minutos del partido lo marcan los médicos y los preparadores. Me dan una tabla de minutaje y luego intentaremos encajarlo», explicó el seleccionador nacional Sergio Scariolo, que también avanzó que no cree «que haya descartes hasta Málaga» –torneo que se disputará a partir del próximo 9 de agosto–.

Con apenas una semana de trabajo en Madrid, es la primera vez que el combinado nacional disputa un partido «con tan pocos entrenamientos». «Las necesidades de encajar fechas y calendarios nos lo imponen. Esta semana ha servido para vernos, meter un poco de conceptos y empezar la preparación física», advirtió el técnico italiano.



Ndour, en la lista de Senegal

Maurice Ndour está en la preselección de 24 jugadores de Senegal para el Mundial de China.