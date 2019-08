Vídeo: Primeras declaraciones de Jordan Loyd

El Valencia Basket cerró este lunes su plantilla con la contratación de Jordan Loyd. El escolta norteamericano, que la pasada campaña militó en Toronto Raptors de la NBA, y en los Raptors 905, su equipo vinculado de la G-League, ha firmado por una temporada. Tras presentar el club taronja en un vídeo en el que se pueden observar algunas de sus jugadas en la pista, ahora llega otro con sus primeras declaraciones como jugador del Valencia Basket:





