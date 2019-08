Alberto Abalde : "Tenía expectativas más altas esta temporada"

Alberto Abalde está viviendo uno de esos veranos que se acaban haciendo un poco largos para los jugadores. Sobre todo para hombres que, después de haber participado en las 'ventanas FIBA', tenían esperanzas de estar presentes en las prelistas de sus selecciones nacionales. Es el caso del alero gallego, al que le «motiva mucho el hecho de no haber estado en la lista de la selección para trabajar muy duro este verano, como estoy haciendo, de cara a prepararme para mi club el año que viene». «Soy ambicioso, quiero crecer, ser más importante y ayudar al equipo a hacer un buen año en la Euroliga. Y en eso estoy focalizando», insistió el jugador taronja, consciente de que tras su segunda campaña en el club su progresión se ha visto un tanto frenada.

«Mi primera temporada aquí fue muy buena, tuve mucha importancia dentro del equipo. También se dieron muchas circunstancias ahí para que se me diera la oportunidad, pero yo la aproveché. Esta campaña tenía las expectativas más altas de lo que he podido conseguir a nivel individual. Más allá de eso, lo que queremos todos es ganar y hemos conseguido un título, volver a la Euroliga y estar en las semifinales de la ACB. Entonces por la parte colectiva estoy super contento. Pero me considero una persona muy ambiciosa y quiero dar un paso más, consolidarme como un jugador importante dentro del equipo. Creo que la temporada pasada lo fui por momentos, pero hubo otros que no. Así que lo único que puedo hacer es mentalizarme y trabajar duro en verano. Y en eso estoy», aseguró Abalde, que sin embargo no piensa en roles protagonistas ni en ser un referente de la noche a la mañana. «No quiero ir tan lejos, pero sí ser más regular y consolidarme como un jugador importante dentro del equipo. Evidentemente con la temporada tan larga que vamos a tener el año que viene van a haber tantos partidos que habrá momentos para todos los jugadores y necesitaremos de todo el mundo. Por eso tenemos que estar preparados e individualmente sí que me gustaría dar un pasito más», matizó.

Abalde afronta el último año de su contrato con los de La Fonteta, pero en su cabeza está el poder continuar mucho tiempo como taronja pues «aquí estoy muy contento, estoy en un gran club, una ciudad preciosa y encima está mi hermana. Pero tampoco me gusta pensar mucho en el futuro, me centro más en el presente y lo que tengo por delante que es un final de verano para trabajar y seguir mejorando». El apoyo de su hermana Tamara reconoce que «personalmente es super importante. Estoy muy contento de tenerla aquí, además de estar muy feliz por ella en el ámbito profesional. Está en un gran club y se han clasificado para jugar en Europa el año que viene. Luego a nivel personal tenerla cerca, el compartir el día a día, el que cuando estoy rallado porque he jugado mal pueda irme a cenar y hablar con ella... todas estas cosas ayudan mucho. Estamos muy felices aquí».

Volviendo a la nueva temporada y la confección de la plantilla, advierte que las salidas de Matt Thomas y Rafa Martínez van a ser muy complicadas de suplir. «El caso de Matt fue una salida inesperada pero era una oportunidad para él, tomó esa decisión y desearle toda la suerte. Otra salida muy importante es la de Rafa Martínez. En el vestuario vamos a tener que dar todos, sobretodo los nacionales y los que llevamos algo de tiempo aquí, un paso adelante y a la gente que viene enseñarle cual es la filosofía del club, del entrenador, del equipo. Es una salida importante que tenemos que suplir entre todos», destacó, al tiempo que reconoció que la llegada de hombres como Quino Colom «nos va a venir bien» en esas tareas.

Respecto a la plantilla considera que se mantiene «un bloque importante y que los que han fichado son buenos». «Compaginar la ACB con la Euroliga va a ser durísimo y muy intenso. Tenemos que estar preparados psicológicamente porque eso influye después en el físico», señaló. Más complicado para él es hablar de objetivos aunque sabe que teniendo en cuenta «como han cambiado las cosas en los últimos meses en la Euroliga es clave entrar entre los ocho primeros para darle continuidad al proyecto. Pero venir de la Eurocup, volver a la Euroliga y hablar de playoffs me parece un poco atrevido a estas alturas. No obstante aquí siempre se trabaja con la máxima exigencia», concluyó.