Jaume Ponsarnau: "El Valencia Basket afronta la temporada más dura que haya afrontado nunca"

A poco menos de una semana de que empiece la pretemporada y con algunos jugadores ya en la ciudad realizando trabajo individual, Jaume Ponsarnau, entrenador del primer equipo masculino de Valencia Basket, hace una radiografía de la plantilla de la que va a disponer para la temporada 2019-20.

El técnico taronja reconoce que comienza la nueva campaña "con la máxima ilusión y con un enorme reto, el de afrontar la temporada más dura que haya afrontado nunca el Valencia Basket o cualquier otro equipo de Europa. Al aumentar los equipos en Euroliga y al seguir jugando nosotros una competición tan exigente como la Liga Endesa, eso hace que la exigencia sea enorme, pero también el reto. Y nos hace mucha ilusión afrontarlo".

Para hacer frente a una temporada con un calendario tan largo y complicado, Ponsarnau deja claro que "teníamos que hacer una plantilla larga, para afrontar y tener la máxima capacidad durante toda la temporada. Y era bueno afrontarla no solo con plantilla larga sino además con buenos jugadores. Y en ese sentido estamos muy satisfechos. Hemos formado una plantilla sin grandes estrellas pero con muy buenos jugadores. Todos son muy buenos jugadores y eso nos tiene que ayudar a ser todo lo competitivos que podamos ser".

El entrenador de Valencia Basket destacaba que "una de las cosas por la que estamos contentos es que hemos podido mantener una idea, una característica, que es la del dinamismo. Vamos a poder seguir siendo un equipo dinámico, tanto en ataque como en defensa, e incluso creemos que podemos mejorar en detalles y en características respecto a la temporada anterior. Otra de las cosas que teníamos como objetivo era potenciar la capacidad del equipo para jugar el pick and roll ofensivo".

"Para esto hemos sumado a un jugador como Quino Colom, que es un muy buen jugador de P&R y otros jugadores que ayudarán a que todo el mundo juegue bien el pick and roll como Motum, que va a abrir el campo con su rango de tiro, o como Marinkovic, que con su tiro también va a generar una atención. O como Maurice Ndour que es un gran jugador de P&R. Aparte de que Jordan Loyd va a ser otro manejador y vamos a tener en ese sentido no solo manejadores de pick and roll en la posición de uno sino también en la posición de dos. Otro de los objetivos importantes era aumentar los recursos y registros defensivos. Era importante para nosotros partir del dinamismo, pero no tener solo una defensa que nos haga previsibles. Y alguno de los fichajes nos va a dotar de algunos registros defensivos más que iremos sumando durante la temporada", explicó el de Tàrrega.

El técnico taronja no duda en señalar que "el verano en este sentido ha sido muy didáctico y nos ha servido para darnos cuenta de cómo está la Euroliga y cuáles son las exigencias del mercado en la Euroliga. Lo primero que hemos identificado es que por los mejores jugadores, o los que tienen más nombre, se paga muchísimo dinero. Y lo segundo es que estos jugadores quieren ir solo a proyectos que tengan licencia. Esto nos ha hecho darnos cuenta que lo que teníamos que sumar al equipo eran jugadores que quisiesen estar con nosotros, porque el reto es mayúsculo y es mejor afrontarlo con el compromiso de hacerlo al 100%. Y con ilusión, porque la ilusión al final tiene que ser uno de los combustibles de la energía que vamos a necesitar para afrontar esta temporada tan dura. Y en este sentido, estamos muy satisfechos".