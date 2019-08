Brock Motum: "Quiero ganar todos los partidos posibles"

Tras la llegada el miércoles de Vanja Marinkovic, este jueves fue el turno para otro de los nuevos fichajes del Valencia Basket. El ala-pívot australiano Brock Motum tomaba tierra pasadas las 19:30 horas después de un viaje de más de un día desde su Brisbane natal.

«Estoy muy feliz de estar en València. He tenido un buen verano pero estoy realmente emocionado por empezar aquí en València, empezar a entrenar y conocer a mis nuevos compañeros», aseguró, pese al lógico cansancio, nada más tomar tierra en Manises.

Motum, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación, se considera «un jugador versátil, puedo jugar tanto abierto como mucho más interior. Puedo anotar si es necesario». Es por ello que tiene muy claro que quiere «hacer todo lo que haga falta para ayudar al equipo a ganar».

El aussie llega procedente del Anadolu Efes turco, equipo en el que ha jugado las dos últimas temporadas y con el que la pasada campaña fue subcampeón de la Euroliga y campeón de la Liga turca. Aún así, confesó que su deseo era poder jugar en la Liga Endesa. «Cada vez que me he enfrentado a equipos españoles en la Euroliga he disfrutado mucho con el estilo de juego que ellos tienen. Estaba deseando poder jugar en la ACB y poder jugar la Euroliga con un equipo español. Y puedo hacer todo eso con el Valencia Basket», subrayó.

En el último curso promedió 6,5 puntos con un 44% en triples en la Euroliga, y 17,4 puntos con un 42% en triples y 5,5 rebotes para 16,9 de valoración en la liga turca. Algo que espera repetir de taronja para ayudar a llevar muy lejos al equipo.«Cada vez que empiezas una temporada lo haces con la esperanza de ganar todos los partidos posibles. En la Liga Endesa queremos ser muy competitivos y poder ser candidatos a estar arriba. Y a partir de ahí veremos cómo va, pero siempre quiero apuntar alto al inicio de la temporada», concluyó el jugador australiano, que este viernes pasará la revisión médica en el hospital IMED junto a Sam Van Rossom, Aaron Doornekamp y Mike Tobey.

Más de 28 horas de viaje

Brock Motum salió el pasado miércoles desde Brisbane (Australia) a las 14:30 hora española. En Manises aterrizaba ayer pasadas las 19:00 horas. Más de 28 horas de viaje con escalas en Arabia Saudí y Frankfurt antes de llegar a València.