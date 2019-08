Jordan Loyd: "Esta temporada pueden pasar grandes cosas"

El Valencia Basket ya tiene en la ciudad a Jordan Loyd. Todo un campeón de la NBA la pasada campaña con Toronto Raptors y al que no le asustan las muchas expectativas que ha generado su contratación. «Es bueno que haya muchas expectativas conmigo. Es positivo para mí el haber sido campeón de la NBA y no creo que me vaya a afectar la presión. Tengo una buena mentalidad para no dejarme llevar por tener un mal partido, sé que van a haber muchos partidos y voy a tratar de estar siempre concentrado. Sé que tendré mejores y peores partidos, pero trataré de estar siempre positivo para ayudar al equipo en lo que necesite», aseguró nada más bajarse del avión en Manises.

Es por ello que quiso decirles a los aficionados que «estén tranquilos. Han fichado a un jugador que viene a darlo todo y que va atrabajar muy duro por ellos. He escuchado muchas cosas buenas de la ciudad, del equipo y de la afición. Estoy deseando ponerme a trabajar para demostrarles que pueden pasar grandes cosas. Puede ser una temporada muy buena si todos conseguimos trabajar duro y hacer las cosas bien».

Jordan Loyd, que hoy todavía no se ejercitará junto a sus compañeros pues todavía debe pasar la revisión médica, destacó que entre sus mayores virtudes está «fundamentalmente una mentalidad ganadora. Todo esto va respecto a ganar, soy un jugador que no me voy a esconder, voy a asumir responsabilidad en el caso de que sea necesario. Puedo jugar de 'uno', de 'dos', si hace falta puedo anotar, pero lo que voy a intentar es poner toda la energía posible para darle al equipo lo que necesite para ganar. He visto al equipo, lo conozco, creo que hay buena plantilla y se pueden ganar muchos partidos».

Es por ello que entre sus objetivos no hay ninguno «a nivel personal». «No pienso en cuestiones individuales, en mis puntos, mis números, asistencias... pienso en colectivo. Si lo hago bien y ayudo al colectivo va a ser bueno para mí en mi trayectoria y como jugador, pero no es lo más importante. Quiero disfrutar esta experiencia, seguir creciendo y ayudar al equipo como objetivo fundamental. Espero que ese crecimiento del equipo me permita acabar la temporada siendo mejor jugador que cuando llegué», aseguró el nuevo jugador del Valencia Basket.

Será la segunda experiencia en Europa del jugador norteamericano tras su paso por el Hapoel Eilat de la liga israelí en la campaña 2017/18. Pese a ello, considera que esta etapa «es muy diferente. Es un reto distinto, estoy en un equipo más importante y voy a jugar la Euroliga. Vengo con muchas ganas de empezar a competir con algunos de los mejores jugadores del mundo y en una competición tan dura como la Euroliga, no puedo esperar el momento de verme disputando ese torneo. He oído hablar muy bien de la liga española y espero grandes cosas de este torneo".

Eso sí, por otra parte admitió que tiene "experiencia en Europa y eso me puede venir bien a la hora de entender un poco mejor como se juega aquí, el ritmo. No soy un 'rookie' en el baloncesto europeo pero entiendo que esto es un reto más importante que el que viví en Israel".

Por último, y respecto a su experiencia con el campeón de la NBA explicó que "la temporada pasada fue una gran experiencia para mí, trabajé con grandes entrenadores , tuve muy buenos compañeros y fui una esponja. Intenté recibir todo lo posible y aprender, soy joven y creo que he cogido una serie de buenos hábitos para tratar de ayudar al equipo todo lo posible".