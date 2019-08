Dorsales primer equipo del Valencia Basket

Con la pretemporada en marcha, los jugadores del Valencia Basket ya han elegido los dorsales que aparecerán en sus camisetas para el curso que acaba de comenzar. Solo hay un cambio entre los jugadores que continúan de la temporada pasada, las nuevas incorporaciones han optado por números bajos y desaparecen algunos dorsales con las salidas de jugadores. Tras once temporadas siendo propiedad de Rafa Martínez, su dorsal 17 no aparecerá en este listado por primera vez desde la temporada 2008-09. Y no volverá a ser utilizado por nadie hasta que finalmente sea retirado al final de la carrera deportiva del escolta de Santpedor.

De los nueve jugadores que siguen de la temporada pasada, ocho de ellos mantienen su mismo número: Alberto Abalde (6), Louis Labeyrie (7), Sam Van Rossom (9), Bojan Dubljevic (14), Guillem Vives (16), Fernando San Emeterio (19), Joan Sastre (30) y Aaron Doornekamp (42).

El único que cambia es el pívot norteamericano Mike Tobey, que finalmente podrá escoger su número predilecto, el #10. El que usó en la universidad de Virginia y en su etapa en la NBA y la G-League, pero que nunca había podido usar en su etapa en el baloncesto europeo. Ahora por primera vez desde que llegó a la Liga Endesa lo tiene disponible y no ha dudado en recuperarlo. Curiosamente, será el tercer dorsal distinto que utilice Tobey en tres temporadas como taronja. Ganó la Liga Endesa 2016-17 con el #21. Ganó la 7DAYS EuroCup 2018-19 con el #13. Y ahora recupera su número favorito.

La antigüedad en el equipo de Tobey le dio prioridad en la elección por delante de otro jugador que usa habitualmente ese mismo dorsal, el base internacional español Quino Colom. Ante la imposibilidad de lucir el #10, el nuevo director de juego taronja ha optado por el dorsal 1 que también ha elegido en la Selección Española con la que está concentrado de cara a la Copa del Mundo. Se han decantado por sus números habituales los dos nuevos ala-pívots, el senegalés Maurice Ndour ha elegido el #5 y Brock Motum el #12. Y no ha podido hacer lo mismo el escolta Vanja Marinkovic. Con su habitual #9 ocupado por Van Rossom, el exterior serbio ha optado por poner el #2 en su nueva camiseta taronja sin ninguna razón de fondo más allá de su gusto personal.

La que si tiene detrás una historia es la elección de Jordan Loyd. Aunque se proclamó campeón de la NBA con el #8 a la espalda, nuestro nuevo escolta defenderá el dorsal #3 en su camiseta taronja. Ese era el número de su compañero de equipo en el Milton High School, Dai-Jon Parker, fallecido en 2015 a la edad de 22 años. Y Loyd ha decidido usarlo en su etapa en Valencia para honrar su recuerdo.