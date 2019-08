"Jugar en la segunda mejor Liga del mundo y en la Euroliga es un gran reto para mí"

El Valencia Basket presentó este lunes a la guinda de su proyecto de Euroliga, el estadounidense Jordan Loyd, el primer campeón de la NBA que llega para jugar en La Fonteta con el anillo recién conquistado por los Toronto Raptors. El escolta fue presentado en Autos Montalt, patrocinador durante más de dos décadas del conjunto taronja, y allí prometió trabajo y entrega para llevar esta temporada al Valencia Basket a lo más alto en ambas competiciones.

"Estoy muy agradecido y feliz de estar aquí. Estoy encantado de estar en un gran sitio como este, del que me han hablado muy bien, y va a ser una buena transición para mí, voy a adaptarme rápido", explicó Loyd, consciente de que llega a "una de las mejores Ligas del mundo, un gran reto para mí este año. Voy a darlo todo por el equipo, espero que ganemos muchos partidos este año. Es un equipo con mucha historia".

Loyd debutará en Euroliga, otra motivación más. "Quiero jugar por primera vez Euroliga junto a grandes jugadores y probarme y competir en la liga española, la mejor del mundo tras la NBA. Nunca me rindo, y tengo la cultura ganadora muy desarrollada, así que daré más del cien por cien. Así es como he ido creciendo poco a poco. Es una oportunidad muy importante, no me asusta, y si hay que tomar la responsabilidad para ayudar al equipo a ganar la tomaré".

El estadounidense ha tenido una semana en la que sus compañeros le han hecho más fácil la adaptación. "Así es muy fácil hacer esa transición, desde el primer día he tenido una buena acogida. Me han enseñado la ciudad, puesto al día en cuestiones tácticas... Confío que con esta buena química pueda adaptarme rápido en pista para ganar".

Más que de retos y objetivos, o desafíos, Jordan Loyd piensa en divertirse cuando juega a baloncesto. "Mi experiencia es intentar divertirme al salir, y si no lo hago es porque algo no lo estoy haciendo bien. No me paro a ver mis números, siempre pienso en el equipo. El objetivo es ganar todos los partidos posibles, no sólo ganar sino hacer todo lo posible independientemente del rival, respetando al rival. Es verdad que la temporada muy dura y larga, pero no me preocupa. Es un reto excitante y estoy deseando empezar".

Por último, pidió a los aficionados del Valencia Basket que "estén tan emocionados como hasta ahora y con la misma pasión porque yo lo voy a estar. Tengo emoción y pasión por jugar en Valencia. Para mí fue un honor ser campeón de la NBA pero no me dejo llevar y no he cambiado por el hecho de ser campeón, porque tengo una ética de trabajo y de hacer las cosas que mantengo. Estoy enfocado en jugar a un nivel tan alto ayudando al VBC. Lo voy a dar todo para cumplir las expectativas que tiene le gente".