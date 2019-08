José Manuel Calderón visita L'Alqueria del Basket

De Villanueva de la Serena a Estados Unidos. José Manuel Calderón es uno de los grandes referentes del baloncesto nacional. Campeón del mundo y un veterano en la NBA, en la cual debutó en Toronto Raptors y ha pasado por Detroit, Dallas, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Cleveland. Nadie con su experiencia para valorar las posibilidades de la casa europea del baloncesto de formación, L'Alqueria del Basket del Valencia Basket.

Tras conocer la instalación por primera vez, el extremeño no tenía dudas. "Estoy impresionado. Ya me habían hablado muy bien, pero es verdad que no hay nada parecido. He estado en muchos equipos NBA y es cierto que tenemos unas instalaciones impresionantes, pero no tenemos 9 interiores más 4 exteriores, es mucho más grande, y con los mismos servicios. La verdad que impresionado, se ha hecho un trabajo increíble y estoy contentísimo de que haya este tipo de instalaciones para que cuantos más niños mejor puedan disfrutar del baloncesto" explicaba.

Al completar una visita guiada por la instalación, y coincidir entre otros con el que fuera su entrenador Andreu Casadevall, el jugador quiso valorar al detalle lo que había visto. "Esto es por los niños, por los profesionales, para que tengan lo mejor posible para poder realizar los entrenamientos. Los servicios médicos, los fisios, todo lo que hay, la parte donde pueden estudiar, también para padres€ creo que toca muchas partes del baloncesto formativo y eso es muy importante y creo que está pensado al detalle todo" decía.

Un ejemplo más del crecimiento de una instalación que no deja de impresionar más allá de nuestras fronteras. La casa del baloncesto de formación no deja de evolucionar y acoger nuevos proyectos, mientras sigue despertando el interés de las grandes figuras de nuestro deporte.