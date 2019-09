Leticia Romero: "Tenemos un reto muy ilusionante por delante"

La jugadora canaria Leticia Romero (1.72, Agüimes, 28/05/95, 24 años) ha sido presentada este viernes como jugadora del Valencia Basket en la sede central de Caixa Popular, en el Parque Tecnológico de Paterna. La jugadora ha contado con la compañía de Vicente Solà, presidente del club, y de Rosendo Ortí, Director General de Caixa Popular.

Fue precisamente Rosendo Ortí el que abrió el acto dándole la bienvenida a la protagonista. "Nos sentimos muy identificados con los valores del Valencia Basket, los intentamos transmitir en el día a día y estamos muy satisfechos con la alianza. Además hoy estamos doblemente contentos por presentar a una jugadora. Quiero dar la bienvenida a Leticia, estás en un club importantísimo, un equipo insuperable, vas a disfrutar, te vas a desarrollar como persona y profesional y has venido a una ciudad maravillosa donde vas a ser muy feliz. Te deseamos muchos éxitos" explicaba.

Después llegó el turno de Vicente Solà, que agradeció a Caixa Popular el esfuerzo y compromiso con el club, tanto en las últimas temporadas como a la hora de ceder sus instalaciones para albergar el evento. También le dio la bienvenida a la protagonista. "Leticia acumula una gran experiencia como internacional absoluta con la selección española. Destacó en los pasados JJOO de Río de Janeiro, en los que logró la medalla de plata, y acumula ya 64 participaciones con la selección. Estamos profundamente ilusionados con este segundo proyecto en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Estamos convencidos de dar un paso más, repitiendo las buenas sensaciones de la temporada pasada y tratando de elevar un poco más el listón. Jugadoras como Leticia, ayudarán a ello, además de ser un gran ejemplo para el crecimiento de nuestros niños y niñas de los equipos de cantera y escuela de L'Alqueria del Basket" decía.

Y finalmente llegó el momento de escuchar a Leticia Romero. La jugadora se mostró con ganas de este nuevo reto. "Me gustaría transmitir lo agradecida que estoy de formar parte de un proyecto y un club como el Valencia Basket, que hace las cosas muy bien, con mucha profesionalidad, que cuida a sus jugadores y que además apoya la igualdad y apuesta por el baloncesto femenino. En cuanto al equipo tenemos un reto muy ilusionante por delante, tenemos que poner todas las piezas y lo vamos a hacer juntas. En lo particular aportaré mi granito de arena, me pondré al servicio del equipo para ayudar en lo que se necesite de mí en la posición de base y escolta, y espero que podamos dar muchas alegrías esta temporada" concluía.