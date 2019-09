Maurice Ndour: "Vengo al Valencia Basket para ayudar al equipo a ganar títulos"

"Vengo al Valencia Basket para ayudar al equipo a ganar títulos". Así de contundente se mostró Maurice Ndour , jugador del Valencia Basket, nada más aterrizar este martes en el eropuerto de Manises. Una vez acabada su participación en el Mundial de China, y a pesar del cansancio de un largo viaje con escala Moscú, el ala-pívot senegalés atendió con una sonrisa a los medios de comunicación, ante los que se mostró muy ilusionado ante este nuevo reto con la elástica taronja.

"No tengo objetivos a nivel personal, no soy ese tipo de jugador. He venido para ayudar al equipo. Sé perfectamente porqué me fichó el Valencia Basket, hablaron conmigo, y vengo para aportar eso", aseguró. Es por ello que llega para "darlo todo, jugar con energía y corazón. El año pasado se ganó la Eurocup y este los objetivos son todavía más ambiciosos en un torneo como la Euroliga. Vengo a ayudar al equipo a ganar, y si son títulos mejor".

Ndour dijo sobre su nuevo club que es "una gran organización, de las mejores de España y Europa" por lo que fue "muy fácil venir aquí". "Estoy deseando ya ponerme la camiseta taronja para competir con el equipo", subrayó pues a pesar de haber estado compitiendo toda la semana jugando"partidos muy exigentes", confiesa que está "preparado físicamente, deseando conocer a mis compañeros y listo para entrenar".