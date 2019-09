La Fonteta celebra el Mundial de España

Horas después de que España se proclamara por segunda vez campeona del mundo de baloncesto, La Fonteta rindió su particular homenaje a los de Scariolo aprovechando la presentación oficial del club.

Tras emitir un vídeo con los dos medallistas taronja ausentes en la presentación, Quino Colom y Louis Labeyrie, por el videomarcador se pudo ver de nuevo los últimos segunos del encuentro y la posterior celebración de los jugadores, con la afición en pie mientras sonaba el clásico 'We are the Champions' de Queen.

Instantes después sonó el himno de València y el himno de España mientras los cientos de jóvenes de la cantera taronja se hacían la foto oficial con las primeras plantillas del club.