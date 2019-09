Quino Colom: "Quiero continuar la racha ganando la Supercopa"

A mediodía de este martes 17 de septiembre , luciendo la flamante medalla de oro que le acredita como Campeón del Mundo, llegaba a la estación Joaquín Sorolla de València en el AVE procedente de Madrid, el base del Valencia Basket Quino Colom. El andorrano, uno de los 16 integrantes de la selección española que el domingo conquistaba el segundo título de campeones del mundo en la historia del baloncesto español, llegaba cansado por el largo viaje pero feliz e ilusionado con su nueva etapa como jugador taronja. "Tenía ya ganas de regresar a España. El Mundial ha sido una experiencia muy bonita pero ya son muchos días fuera y había ganas de volver y empezar a trabajar ya con el Valencia. Ha sido una competición muy buena, estamos muy contentos. Ha sido un Mundial histórico pero más que por la competición, estamos cansados por los viajes, hemos tenido que recorrer muchos kilómetros"

El base andorrano afirma que se tomará "un par de días para descansar" pero que está ya ansioso por empezar a jugar y entrenar con su nuevo equipo: "tengo ganas de incorporarme ya a la dinámica del Valencia Basket, intentar engancharme lo antes posible al equipo".

Quino Colom ha vivido en China una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera deportiva, aunque el camino no ha sido fácil ya que se tuvo que ganar el puesto en la selección trabajando desde el principio, desde las controvertidas 'ventanas FIBA': "La verdad es que sido un camino muy largo y muy bonito. Se me dio la oportunidad con las ventanas FIBA, que fueron muy polémicas, pero yo aproveché bien mi oportunidad y al final he tenido mi recompensa. Estoy muy contento de cómo ha termindo todo. Un oro en un Mundial es algo histórico y estoy muy contento de formar parte de esta gesta. Un campeonato del Mundo siempre es muy difícil y siempre tiene mucho mérico. Ha sido muy bonito, hay que disfrutar el momento, todo el país nos ha apoyado muchísimo".

Sin apenas tiempo para asimilar todo lo vivido en China, Quino piensa ya en el primer reto que afrontará con su nuevo equipo esta temporada, la Supercopa que se celebra este fin de semana, 21 y 22 de septiembre en Madrid: "La Supercopa la afronto con ganas de intentar seguir con la racha. Ganar dos partidos más y conquistar otro título sería una gran forma de empezar". El base andorrano quiere ayudar al máximo a su nuevo equipo: "Quiero nganacharme lo antes posible al ritmo dle equipo. Lógicamente he ido siguiendo mucho la pretemporada del Valencia Basket. Voy a ntentar adaptarme y ayudar al equipo todo lo que pueda".

Colom, un trotamundos del baloncesto, llega a Valencia procedente de la Liga Turca, dispuesto a llegar muy lejos en su regreso a la competición española: "El Valencia Basket tiene un proyecto muy ambicioso. Es un gran club, siempre luchando por títulos. Estoy muy contento de volver a España y además a un club del nivel del Valencia. He vivido un verano de ensueño: vuelvo a España, a un gran proyecto y encima gano el oro en el Mundial. Ojalá continúe la racha".

Quino Colom agradeció las muestras de cariño de la afición taronja que el pasado domingo, durante la presentación del equipo, le dedicó un aplauso de más de 4 minutos cuando se proyectó su fotografía en el Pabellón: ". El Valencia Basket tiene una grandísima afición. Yo los he sufrido mucho cuando he ido de visitante y tengo ganas de vivir todo ese ambiente como local. Es un pabellón y una afición espectacular. Queremos darles muchas alegrías, va a ser una temporada muy exigente pero hay armas para hacerlo muy bien".

El base internacional llega con ganas de jugar y demostrar que puede ser un jugador importante en los esquemas de Ponsarnau. Pese a que le falta rodaje con su nuevo equipo, se ve en condiciones de debutar este mismo sábado en el partido de semifinales de Supercopa: "Por poder, pordría jugar mañana mismo. Han sido viajes largos pero en un par de días recuperamos. Lo que más me preocupa ahora es engancharse al ritmo, a los sistemas... de aquí al sábado puedo estar jugando de sobra. Yo estoy con muchas ganas de demostrar por qué me han fichado".