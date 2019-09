Joan Sastre: "Vamos a pelear por ganar otra vez la Supercopa"

La derrota contra el San Pablo Burgos en el partido de presentación no dejó las mejores sensaciones posibles de cara a afrontar la Supercopa Endesa de este fin de semana, pero a pesar de ello, Joan Sastre le quita hierro y recuerda que hace dos años, en circunstancias similares, el equipo fue campeón de este mismo torneo.

Así, en declaraciones a SUPER, el mallorquín afirma que «no hay que darle mucha importancia al resultado, es lo de menos. Pero sí que hay que quedarse con las sensaciones, ser conscientes de los errores que tuvimos. Tenemos que trabajar para mejorar y no cometer esos errores en la Supercopa. Pero es la única derrota de la pretemporada, en los otros partidos hemos jugado mejor, con más solvencia».

Con jugadores que acaban de llegar del Mundial, otros lesionados o con molestias y la necesaria adaptación delos fichajes, sabe que el equipo no llega en su mejor momento, pero no por ello deja de pensar en positivo. «Está claro que no llegamos a la Supercopa en las condiciones idóneas, pero no es el primer año. Otro años también pasó, de hecho recuerdo cuando ganamos la Supercopa en Gran Canaria, que pasó la misma situación. Muchos jugadores llegamos tres o cuatro días antes de que se disputara la Supecopa y la acabamos ganando, pero no solo somos nosotros, sino que el resto también están en la misma situación. Ninguno llegamos en nuestro mejor momento pero vamos a pelear por ganar otra vez la Supercopa».

Eso sí, para ello habrá que frenar en la semifinal al equipo que más se ha reforzado esta temporada. «El Barcelona tiene un equipazo, este año se ha reforzado muy bien, han fichado jugadores de mucho nivel, de mucha calidad, pero hay que hacer un partido en el que no les dejemos jugar su baloncesto y hacerles sentir incómodos en la pista. Esa va a ser la clave porque si les dejamos jugar, un equipo con jugadores con ese talento te puede pasar por encima. Por eso digo que nuestra clave es ser duros en defensa y no dejarles jugar cómodos. Puede pasar de todo. A un partido nunca se sabe, vamos con ganas e ilusión a pesar de que en el primer partido nos ha tocado la bestia negra, pero queremos ponerles las cosas difíciles y llevarnos ese partido, aunque somos conscientes de la dificultad».

Respecto al reciente título mundial de España, como integrante de la selección casi hasta el corte final de Scariolo, Sastre destaca que «ha habido muchos jugadores que hemos puesto nuestro granito de arena, pero tampoco tenemos que darnos tanto mérito. Ayudamos mucho, pero el mérito real lo tienen ellos porque son los que han estado ahí y han jugado los cuartos, las 'semis', la clasificación. Hay que estar ahí y lo hicieron muy bien en momentos difíciles, con la cabeza fría y anotando cuando menos te lo esperabas. Han hecho un campeonato de diez».

Además, Sastre recuerda la ambición que vio en el equipo en las semanas previas de concentración. «Estoy muy contento por los doce que han ido allí, se lo merecían. Desde hace dos años que empezaron las ventanas, ha habido mucho sacrificio detrás de todo esto, han hecho un Mundial increíble y la verdad es que me alegro mucho por todo porque en el tiempo que conviví con ellos vi que había mucha ilusión por este Mundial. Lo han conseguido y les mando la enhorabuena porque han hecho historia».

Además, añade Joan que «ni España ni Argentina hubieran apostado dinero por ellos mismos como campeones al principio, pero las plantillas solo son nombres. Después tienes que demostrar en la pista que eres mejor que el rival y España lo demostró en todos los partidos. La clave fue la defensa, los jugadores apretaron mucho en las líneas exteriores, los grandes también, y eso fue la clave porque al principio, en los primeros partidos nos costaba anotar, no metíamos, pero después mejoramos en todo y fuimos campeones del mundo con todo merecimiento».