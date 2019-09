Pesic señala los fichajes que más le gustan del Valencia Basket

El entrenador del Barcelona, Svetislav Pesic, dijo este viernes que el Valencia Basket, rival de su equipo este sábado (18.30 horas) en semifinales de la Supercopa ACB, "tiene nuevos jugadores con capacidad para mejorar el equipo y , además, continuidad en la plantilla del último año".

"A su excelente plantilla de la pasada temporada han añadido tres o cuatro jugadores muy interesantes como el australiano Brock Motum o el estadounidense, ex Toronto, Jordan Loyd, además de tres bases con gran experiencia, como todos los equipos de este nivel como Madrid o como nosotros. El Valencia es uno de los equipos a los que le tengo el mayor respeto", afirmó.

Pesic, que no podrá contar con Pau Ribas, baja en la Supercopa por molestias en el muslo izquierdo, señaló que este torneo es un buen test. "Es siempre un prueba para ver dónde estamos en estos momentos y que hemos entrenado mucho y prácticamente no hemos jugado, solo algunos encuentros, pero no los suficientes".

En cuanto a la situación de su plantilla, con cuatro jugadores nuevos, varios que han estado en el Mundial de China y uno que acaba de llegar, indicó: "Para un entrenador es un poco complicado, al igual que para los jugadores en su adaptación, pero esta situación también la misma para el entrenador que tiene que trabajar en la misma. Esto es igual para todos los equipos, no solo para el Barça".

Pesic confirmó que Delaney jugará este fin de semana en la Supercopa en lugar de Leandro Bolmaro porque "necesita adaptarse".

"Nosotros no nos preparamos solo para la Supercopa, sino también para otras competiciones, ya que la Liga Endesa empieza la próxima semana y tenemos dos partidos importantes en la pista de Obradoiro y en casa frente a Baskonia", destacó.

"Para nosotros, ahora un partido no es solo jugar y gana, sino también aprender algunas cosas tanto para los entrenadores como para jugadores y analizar dónde podemos mejorar. Especialmente, para ver lo que pueden aportar los nuevos jugadores como Mirotic, Higgins, Davies o Abrines a los que yo no he entrenado hasta ahora", subrayó.