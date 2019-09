El dardo de Guillem Vives a los árbitros

El base del Valencia Basket, Guillem Vives, lamentó la eliminación en semifinales de la Supercopa Endesa ante el Barcelona y cuestionó algunas decisiones de los árbitros.

"Varias acciones me han sacado del partido, hay que intentar estar más calmado, pero no he entendido el criterio. He intentado pedir información al árbitro, no ha querido responder y en la siguiente acción he recibido una técnica. Que vengan los árbitros a explicarnos qué ha cambiado por el bien de todos. Primero ha sido error mío, pero ellos deben entender que estamos a muchas pulsaciones y espero que entiendan al jugador", manifestó tras el partido.

"Hemos luchado muchos minutos, pero nos ha faltado ese punto para llegar a ellos", añadió. "El equipo está jodido, hemos competido, pero se nos ha escapado por detalles que intentaremos corregir y mejorar. Ellos han jugado mejor, Pangos ha anotado dos canastas y se han ido. Se han encontrado más cómodos con el marcador a favor, hemos luchado hasta el final, pero no ha podido ser", concluyó.