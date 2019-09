Ponsarnau: "Andorra nos puede sorprender por concepto pero no por esfuerzo"

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, dijo que en el estreno en la ACB de este jueves ante el MoraBanc Andorra el equipo de Ibon Navarro les puede sorprender por algún concepto nuevo pero no porque bajen el nivel de esfuerzo. "Hemos de entender que alguna canasta fácil nos la puede meter porque nos sorprenda algún concepto pero no nos la pueden meter por esfuerzo, como paso varias veces en el partido de presentación", avisó en una rueda de prensa.

"Hay muchas cosas que aún no podemos tener controladas pero a partir del esfuerzo debemos aprender para que no nos vuelva a pasar", añadió.

Ponsarnau dijo que el Andorra es "un muy buen equipo que aspira a hacer cosas muy buenas, que ha podido hacer una muy buena pretemporada" Pese a las muchas novedades que tiene. "Está muy bien entrenado, con un concepto muy difícil de defender y en el tema táctico va a estar seguramente mas evolucionado que nosotros por lo ventaja de haber podido hacer la pretemporada con todos o casi todos", admitió.

El entrenador advirtió de la exigencia que plantea su juego de transición, tanto el de contraataque, con muchos jugadores que pueden hacer tiros rápidos, "como la continuidad de ese juego en carrera".

Ponsarnau confirmó la baja de Maurice Ndour y explicó que aún no tiene claro si el otro descarte volverá a ser Quino Colomo como en la Supercopa. "No lo tenemos decidido. Quino viene de un Mundial y en los últimos partidos no jugó. Su estado de forma no es óptimo pero es muy bueno y en los entrenamientos va demostrando muchísimas cosas".