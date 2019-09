Rafa Martínez: "Va a ser raro y muy especial"

La Liga Endesa vuelve al Bilbao Arena 497 días después –tras un año en LEB Oro– y lo hace con el partido más especial posible para uno de sus jugadores, Rafa Martínez. Y es que además de debutar ante su nueva afición, el de Santpedor se enfrentará a un Valencia Basket en el que hizo historia y en el que aún siguen nueve de sus excompañeros.

En las horas previas, en declaraciones a SUPER, el 'capi' admite que «va a ser raro jugar contra mis excompañeros y amigos. Ya me pasó en Manresa, que éramos un grupo muy unido, y me sentí raro. Seguro que tengo nervios porque además es el primer partido que jugamos en casa, en Miribilla, contra mi exequipo... pero como siempre digo, el día que no esté nervioso dejaré esto».

Sobre su rival de este domingo añadió que «lo veo bien. Es un equipo de Euroliga, con 14 jugadores de muy alto nivel, pero esto acaba de comenzar y es pronto para evaluar la situación de los equipos. Algunos necesitan más rodaje como los 'grandes', aunque sí veo una plantilla de mucha calidad. Sin duda van a aspirar a cosas importantes, van a competir por llegar a lo más lejos y ganar algo. Pero hay que mantener la filosofía del club, ir día a día y no mirar más allá. Eso es lo que ha funcionado. Plantearse objetivos a corto plazo e intentar ganar cada partido. Hablo continuamente con jugadores y gente del club. Casi a diario".

Y es que aunque admite que se ha adaptado rápido a Bilbao, no niega que echa de menos València. «Estoy muy cómodo. Es un ciudad dónde se vive bien, mi familia está bien aunque el club es humilde y viene de donde viene. Quieren hacer las cosas mejor que en los años anteriores y estoy muy a gusto con el entrenador. Tiene las cosas muy claras. Pero siempre se echa de menos València. Hace unos días me tuvieron que mandar horchata y fartons porque mi hija Paula, como buena valenciana, le encanta y lo pide mucho. Pero bueno, esto es un cambio, una aventura nueva a la que me estoy adaptando rápido».

Entre sus excompañeros, algunos se manifestaron ayer sobre el hecho de medirse a Rafa. Así, Van Rossom destacó que «Rafa es una gran persona, ha sido un gran capitán y verlo con otra camiseta es raro». Vives añadió que «va a ser especial para mí, y seguro que para él también. Verle en la televisión con una camiseta diferente fue una sensación rara. Le deseo lo mejor, pero que el domingo esté lo más tranquilo posible».

En ese sentido, San Emeterio recalcó que «es raro verle con una camiseta que no sea naranja y va a ser especial. Más para él, porque tiene mucho sentimiento hacia Valencia. Nos saludaremos y durante los 40 minutos cada uno a tratar de defender lo suyo».