Emociones al límite en el Bilbao Basket - Valencia Basket

El Valencia Basket, tras 'enamorar' el pasado jueves a La Fonteta con su juego coral y una sólida defensa, afronta ante el Bilbao Basket su primer desplazamiento de la temporada en la Liga Endesa. Y lo hace además con un atractivo muy especial pues será la primera vez que los taronja se reencuentren con Rafa Martínez desde su salida del club el pasado verano.

El escolta de Santpedor se despidió el 14 de junio de la entidad valenciana tras once temporadas en un club que dejó siendo el jugador más laureado –un total de cinco títulos y diez finales disputadas en su palmarés–. Además, el jugador catalán es el segundo en partidos disputados (626) y el máximo anotador de la historia del Valencia Basket con 5.589 puntos, siendo además también el jugador con más puntos anotados en la Liga Endesa, en competiciones europeas y en la Copa del Rey.

«Va a ser muy especial. Sobre todo porque tengo muchos amigos y esa ha sido mi casa durante muchos años. Ahí he crecido también y me he formado como persona. Va a ser raro y seguro que pasaré nervios», aseguró a SUPER en las horas previas al choque. No en vano, el excapitán taronja se reencontrará con todo el cuerpo técnico y hasta nueve jugadores con los que compartió vestuario la pasada campaña y con los que «hablo continuamente y casi a diario».

Todos comparten con él ese sentimiento de cara a un envite en el que el equipo dirigido por Jaume Ponsarnau quiere prolongar las magníficas sensaciones exhibidas ante el MoraBanc Andorra. Eso sí, el roster presentará algún cambio respecto a este partido. Y es que no ha viajado con el grupo a tierras vascas el escolta norteamericano Jordan Loyd, que será baja debido a una parameniscitis externa en la rodilla derecha. El de Atlanta se suma así a la ausencia del ala-pívot senegalés Maurice Ndour, todavía convaleciente por un hematoma en el brazo que de momento le ha impedido debutar en partido oficial. El lugar de Loyd lo ocupará el base internacional Quino Colom, descartado en la Supercopa y en el debut liguero, y que de esta manera la oportunidad de estrenarse con la elástica del Valencia Basket.

En cuanto al rival, el RETAbet Bilbao Basket regresó a la Liga Endesa con una victoria en la pista del Iberostar Tenerife por 67-81. Una de las claves de ese encuentro fue el acierto en el triple del equipo bilbaíno, que acabó con un interesante 14/24 (58%). Dos jugadores que se estrenaban en la competición española estuvieron perfectos en este apartado. El escolta francés Axel Bouteille fue el líder de su equipo con 27 puntos, con un 6/10 en tiros de dos y un 4/4 en triples para acabar con 26 de valoración. El base-escolta Jaylen Brown fue uno de los responsables del ascenso y se estrenó en la ACB con 18 puntos y otro perfecto 4/4 en triples para acabar con 17 de valoración. Si a eso le unimos el 2/3 de Rafa Martínez, es un hecho que la tripleta de tiradores del cuadro vasco ha comenzado la temporada con el punto de mira bien afinado dentro de un club que ha apostado por dar continuidad a su proyecto del ascenso.

Así, al margen del entrenador Alex Mumbrú, se mantienen en el equipo Thomas Schreiner, Jaylon Brown, Tomeu Rigo, Iván Cruz y Ben Lammers. Por otra parte, al fichaje de un hombre muy experimentado como Rafa Martínez, se suman varios jugadores que ya conocen la Liga Endesa como el pívot checo Ondrej Balvin, el pívot finlandés Emir Sulejmanovic y el alero con experiencia ACB y todo un clásico en la LEB Oro Sergio Rodríguez. También han apostado por importar talento con la pareja exterior procedente del Limoges CSP que forman el base Jonathan Rousselle y el escolta internacional francés Axel Bouteille, además de la joven perla lituana Arnoldas Kulboka, que procede del Bamberg alemán.