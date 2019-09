L'Alqueria del Basket triplica su apuesta en su segundo aniversario

Los responsables de L'Alqueria del Basket, la macroinstalación de cantera promovida por el Valencia Basket, presentaron este lunes el balance de su segundo años de vida en el que han duplicado las horas de uso del recinto, han triplicado el presupuesto hasta 1,6 millones de euros, han septuplicado sus ingresos hasta los 600.000 euros y han puesto el foco en la formación de entrenadores.

José Puentes, responsable de la instalación, destacó que las horas de ocupación han pasado de 8.990 en la temporada 2017-18 a 17.688 en la 2018-19. "Hemos duplicado la cantidad de entrenamientos, pero sobre todo hemos subido su calidad", subrayó. Además, han usado la instalación más de mil personas más que el pasado curso, al ascender a 13.692.

El directivo señaló que el presupuesto ha pasado del medio millón que establecieron hace un año a 1'6 millones y que han subido también ya los ingresos. "No estamos hablando ya de medio millón. Tenemos la Fundación Valencia Basket 2000 y el club, la sociedad anónima deportiva. Hemos encajado todo donde toca y sería de 1,6 millones aproximadamente, aunque a nivel de ingresos ya hemos conseguido llegar a seiscientos mil euros (por 80.000 del pasado curso)", destacó.

También subrayó que L'Alqueria es un proyecto que está bajo el paraguas del mecenazgo deportivo de Juan Roig, que invirtió un total de veinticinco millones de euros en 2018 entre el Valencia Basket y la Fundación Trinidad Alfonso.

Puentes recordó que dada la envergadura de la instalación, ha hecho "algo diferente e inédito a nivel mundial y eso hay que ponerlo en valor". También apuntó que no tienen un modelo que pueda orientarles, por lo que deben crearlo y exigió que "la humildad" siga "en el ADN de L'Alqueria"

.

El directivo recordó que una de las grandes apuestas del proyecto es que sea abierto y que de él se pueda beneficiar tanto otros clubes como el baloncesto en general. "No somos La Masia (en referencia a la cantera del Barcelona), no sólo trabajamos para nuestra cantera sino para todo el ecosistema. Abrimos las puertas a todos. De poco nos serviría que crezcamos pero no lo haga nuestro entorno", señaló.

"Hay que llenar otros clubes de jugadores formados en L'Alqueria para que se conozca nuestro sello", indicó Puentes, quien puso como ejemplo la ascensión del colegiado Vicente Martínez a la ACB. "Se lo ha ganado en la pista, pero todos hemos trabajado para que subiera. Queremos valencianos en las instituciones, tenemos que hacernos fuertes", señaló.

Puentes recordó que el Valencia Basket es ahora un club mixto y que "no sólo piensa en el ACB sino también en la Liga Femenina" y que lo hacen por igual. Además, subrayó que el club durante dos décadas se negó a tener 'animadoras' para que bailaran en los descansos de los partidos de su equipo masculino y destacó que ahora hay clubes como el Alba Berlín que prescinden de esos espectáculos.

Otro de los aspectos que destacó Puentes es el de la internacionalización de L'Alqueria del Basket, que calificó como "fundamental" y que pasa por intensificar los torneos que se disputan en sus pistas, pero también explicó que han venido grupos de jóvenes de Estados Unidos o China a formarse y que se han organizado campus de L'Alqueria en Australia. "O vienen a L'Alqueria, o va L'Alqueria", destacó.



Sin fichajes en el extranjero

El Valencia Basket, por otra parte, confirmó este lunes su renuncia a traer niños extranjeros para que refuercen las categorías inferiores del club, tanto masculinas como femeninas, para centrarse en la formación de talento español y valenciano. Así lo confirmó José Puentes, responsable de L'Alqueria del Basket, en la presentación del balance del segundo año de vida del proyecto en la que indicó que tienen claros sus principios y agregó que puede que no compitan con las mismas armas, como a veces dicen sus técnicos, pero que no pasa nada. "Al revés, tenemos que aprovechar las oportunidades que eso genera", destacó.

El club no renuncia a fichar a jóvenes talentos extranjeros pero ya con contrato profesional, no como becados. De hecho, en su equipo de la Liga EBA juegan el eslovaco Tomas Pavelka o el islandés Hilmar Henningsson,

El director de L'Alqueria recordó que los equipos seniors masculinos y femeninos están entre los que más jugadores nacionales tienen en la ACB y la Liga Día.

Puentes explicó que tan bueno es un modelo como otro, pero que el club tiene claro el suyo. "Renunciamos a traer un niño de Senegal, con lo que ello suponga de bueno y de malo. Lo nuestro es formar a los niños de aquí", apuntó.

Puentes dijo que no sabe cuándo empezarán a nutrir los jugadores de la cantera a sus primeros equipos porque no se trata de "ciencias exactas" e indicó que ponen las condiciones. "Somos facilitadores, luego los jugadores se lo tienen que ganar en la pista", concluyó.