Valencia Basket comienza ante el CSKA Moscow su quinta participación en la Euroliga

Valencia Basket comienza este viernes su quinta participación en la Turkish Airlines Euroleague y lo hace recibiendo al vigente campeón de la competición, el CSKA Moscow, en un partido que se jugará el viernes 4 de octubre a las 21:00 horas. Esta 'SuperCopa de Europa' oficiosa, que enfrenta a los vigentes campeones de las dos competiciones continentales organizadas por ECA, ya se ha convertido en algo habitual en las primeras jornadas de la Euroliga en las últimas cinco temporadas.





Quinta participación taronja en la Euroliga

Con este partidazo, Valencia Basket abrirá su quinta participación en la Turkish Airlines Euroleague. La tercera es las últimas seis temporadas. El equipo taronja se estrenó en la máxima competición continental en la temporada 2003-04, tras su primer título de EuroCup. Y se quedó a las puertas de la Final Four con un balance de 4-2 en el Top 16. Valencia Basket volvió a la Euroliga en la temporada 2010-11, y de nuevo se quedó a un partido de la Final Four, ya que perdió en el quinto encuentro de Playoff ante el Real Madrid. Tras el título de la EuroCup de 2014, el conjunto taronja comenzó un periplo en el que ha estado en la máxima competición continental en la mitad de las últimas seis temporadas. En la temporada 2014-15 cayó eliminado en la primera fase de grupos. Y en la campaña 2017-18, consiguió 12 triunfos, pero no fueron suficientes para acceder al Playoff de cuartos. En esta temporada 2019-20, el reto de Valencia Basket es acabar entre los ocho primeros (y por delante del ALBA Berlín) para asegurar su participación en la edición de la próxima temporada.

La 'Supercopa' oficiosa, una tradición reciente

El enfrentamiento de esta primera jornada entre taronjas y rusos es todo un duelo de campeones. Una especie de "Supercopa de Europa" que enfrenta al vigente poseedor del título de la Turkish Airlines Euroleague (CSKA Moscow) con el actual dueño del trofeo de la 7DAYS EuroCup (Valencia Basket). El conjunto ruso se impuso en la final de la Euroliga al Anadolu Efes por 83-91, mientras que el Valencia Basket ganó en la final al mejor de tres partidos al ALBA Berlín.

No es la primera ocasión en la que el vigente campeón de la EuroCup abre la Euroliga de la temporada siguiente jugando contra el vigente campeón. De hecho, en los últimos años se ha convertido casi en una tradición. El Darussafaka, campeón de la EuroCup 2018, abrió el año siguiente ante el campeón de la Euroliga 2018 (Real Madrid). Unicaja, campeón de la EuroCup 2017, comenzó en la Euroliga 2017-18 ante el campeón de la máxima competición continental en 2017 (Fenerbahçe). Le pasó lo mismo al Galatasaray, que tras ser campeón de EuroCup en 2016, comenzó ante un CSKA Moscow que había ganado el máximo título continental en la campaña anterior. Esta "tradición" comenzó en la temporada 2015-16, cuando los campeones de la temporada anterior (Real Madrid y Khimki Moscow Region) se enfrentaron en la primera jornada de la siguiente edición de la Turkish Airlines Euroleague. Y no pilló por poco al propio Valencia Basket, que jugó la Euroliga en la temporada 2014-15 tras ser campeón de la EuroCup, pero abrió el torneo ante Olympiacos y no ante el ganador de la Euroliga anterior, que era el Maccabi Tel Aviv en aquel momento.